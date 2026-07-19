한국엔 나토협력 우려 전한 러, 다음날엔 북 최선희 불렀다…김정은 방러 일정 조율하나

최선희 북한 외무상이 지난 18일 러시아를 공식 방문해 김정은 북한 국무위원장의 방러 일정 등을 조율할 것이라는 관측이 나온다. 북·러는 이번 방문을 통해 2024년 6월 포괄적 전략 동반자 조약을 체결한 이후 세 번째 전략대화를 진행할 것으로 예상된다. 북·러의 밀착이 심화되는 상황에서 러시아는 북대서양조약기구(나토)와 방산 협력을 강화하는 한국에 불만을 표했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 최 외무상이 지난 18일 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 초청으로 러시아를 방문하기 위해 평양을 출발했다고 19일 보도했다. 노동신문은 최 외무상의 방문 목적과 일정은 공개하지 않았다. 최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 9개월 만이다.

정부는 최 외무상의 방러 기간 양국이 3차 전략대화를 개최할 것으로 보고 있다. 북·러는 2024년 6월 동맹에 준하는 수준의 포괄적 전략 동반자 조약을 체결한 뒤 2024년 11월과 지난해 7월 양국 외교장관이 만나 1~2차 전략대화를 개최했다. 지난해 7월 북한 원산에서 열린 2차 전략대화에선 양국은 전략적 소통과 군사적 밀착을 강화하기로 합의했다.

이번 방문에서 김 위원장의 방러 일정을 두고 논의가 이뤄질 가능성도 거론된다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 김 위원장에게 2024년 6월 평양 정상회담, 지난해 9월 중국 전승절 열병식에서 답방을 요청했다.

이번 방문은 북한이 최근 중국과의 관계를 강화하는 상황에서 이뤄졌다는 점에서도 주목된다. 북한은 중국과의 관계 강화에도 북·러의 ‘혈맹’ 관계에 영향을 미치지 않는다고 설명할 것으로 보인다. 북·중은 올해 북·중 우호조약 체결 65주년을 계기로 지난달 시진핑 중국 국가주석의 방북에 이어 이달에는 고위급 교류를 이어가고 있다.

한편 러시아는 북대서양조약기구(나토)와 방산 협력을 강화하는 한국에 불만을 표했다. 안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 지난 17일 이석배 주러 한국대사와 면담했다. 러시아 외무부는 지난 17일 “한국이 나토와 관계를 지속적으로 강화하는 방향으로 나아가는 데 대해 심각한 우려를 표했다”고 밝혔다.

이 대사는 면담에서 나토와의 관계는 동맹 차원이 아니라 방산시장에 참여하기 위한 협력인 점을 러시아 측에 강조하면서도 북·러 군사 협력에 우려를 표한 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “러시아·우크라이나 전쟁과 북·러 군사 협력은 국제평화와 한반도와 역내 안보에 부정적 영향을 미치는 사안인 만큼, 동향을 주시하며 국제사회와 긴밀히 공조해 나갈 것”이라고 밝혔다.