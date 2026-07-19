주택·도로 잠기고 하천범람···제헌절 연휴 비 피해 이어져

전국에 내린 비로 주택과 도로가 잠기고 낙석이 유출되는 등 피해가 19일까지 이어졌다. 호우특보는 모두 해제됐지만 일부 지역에 비가 이어질 것으로 예보된 데다 경북지역은 ‘경계’ 단계 산사태 위기경보가 발령됐다. 정부는 중앙재난안전대책본부(중대본) 체제를 당분간 유지하기로 했다.

행정안전부 중앙재난안전대책본부 집계를 보면, 지난 17일 0시부터 이날 오전 5시까지 내린 비로 전국에서 접수된 호우 피해는 모두 837건이다. 주택과 도로 등 침수 피해가 270건, 토사와 낙석 유출 등 피해가 567건 접수됐다. 경북 김천에서는 3㏊ 농작물 피해도 있었다.

많은 비가 쏟아지면서 주민 대피도 잇따랐다. 이날 오전 4시30분을 기준으로 대구와 경기, 충남북, 경북 등 6개 시도 21개 시·군에서 338가구 441명이 일시대피 했으며, 이중 170가구 349명이 현재 임시주거시설이나 친인척 집 등에 머물고 있다.

이번 호우로 가장 많은 피해가 발생한 곳은 경북으로, 안동(189㎜)과 의성(157.5㎜)을 중심으로 폭우가 쏟아졌다. 이에 따라 하천이 범람하고 도로가 유실된 데다 산사태 위험까지 겹쳐 안동과 의성 등 8개 시군에서 321가구 420명이 사전 대피했다.

의성군 단촌면 구계리에서는 도로가 유실되고 하천 범람 우려가 커지면서 주민과 캠핑장 야영객 등 155명이 대피했고, 지난해 대형산불로 터전을 잃은 이재민 임시주택도 12동이 침수됐다. 안동시 일직면 귀미리에서도 하천이 범람해 산불 이재민 임시주택 11동에 물이 들어찼다. 안동과 의성에서는 상수도 관로가 유실돼 212가구가 단수 피해를 겪었고, 8건 정전도 발생했다.

강원지역에서도 화천 국도 5호선과 영월 국도 31호선이 낙석으로 차량 통행이 통제되고, 홍천과 인제에서 농경지 유실과 비닐하우스 침수 피해 등이 발생했다. 이 밖에 경기 양주에서는 주택 옹벽이 무너지면서 60대 여성이 추락해 다쳤고, 전남광주 장성과 충북지역에서 나무 전도와 낙뢰 등으로 전력 공급이 끊기는 등 전국에서 피해가 이어졌다.

이번 호우로 인한 공식적인 인명피해는 집계되지 않았다. 다만 지난 18일 강원 영월군에서 주천강 보를 건너던 40대 낚시객이 실종됐고 경기 수원에서는 하천에서 물놀이를 하던 중학생이 물에 빠져 숨졌다.

중대본은 호우특보 해제에도 피해 수습과 추가 피해 예방을 위해 당분간 대응체제를 유지하기로 했다. 특히 경북에는 중대본 차장을 급파해 일시대피자 긴급 구호와 피해시설 응급 복구, 산사태 예방 조치 등을 지휘하도록 했다. 앞서 내린 비와 지난해 대형산불 피해지역 지반 취약성 등으로 경북은 이날 오전 8시를 기해 산사태 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 상향했다.

기상청은 20일에도 충청과 수도권, 강원영서, 전북·경북 등 많은 지역에 5~80㎜의 비가 더 내릴 것으로 내다봤다.

윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 “이번 주에도 많은 비가 예보된 만큼 빗물받이·배수시설을 반복 점검하고, 산사태 우려 지역은 안전이 확실히 확인된 이후 귀가할 수 있도록 지방정부·산림청 등 관계기관이 철저히 관리해달라”고 당부했다.