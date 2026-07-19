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CJ제일제당, 프리미엄 증류주 ‘jari’ 공개…글로벌 공략 본격화

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본문 요약

CJ제일제당이 글로벌 시장 공략을 위한 프리미엄 증류주 브랜드 'jari'를 공개했다.

CJ제일제당 관계자는 "jari는 한국 전통주를 처음 접하는 외국인들이 부담없이 즐길 수 있도록 기획된 상품"이라며 "앞으로 한국 전통 술의 문화적 가치와 정체성을 세계에 알리는 'K-증류주 플랫폼'으로 육성할 계획"이라고 말했다.

한편 CJ제일제당은 올해 5월 PGA투어 정규대회 '더 CJ컵 바이런 넬슨'에 참가해 jari를 활용한 칵테일 블랙 서울 등을 선보여 화제를 모은 바 있다.

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CJ제일제당, 프리미엄 증류주 ‘jari’ 공개…글로벌 공략 본격화

입력 2026.07.19 15:14

  • 정유미 기자

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CJ제일제당 제공

CJ제일제당 제공

CJ제일제당이 글로벌 시장 공략을 위한 프리미엄 증류주 브랜드 ‘jari’(자리)를 공개했다.

19일 CJ제일제당에 따르면 국내에 첫 선을 보인 ‘jari’는 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 ‘자리’에서 착안했다. 술을 매개로 사람과 사람, 음식과 문화가 연결되는 의미를 담았으며 K-증류주의 고유한 가치와 정서를 글로벌 미식 문화로 확장하겠다는 브랜드 방향성을 반영했다.

이번에 내놓은 신제품은 ‘자리 문배술 24’와 ‘자리 가무치 24’ 등 2종류다. 문배주양조원·다농바이오와 협업해 지난해 1월 충남 논산시에 구축한 전용 숙성 시설에서 각 원액을 숙성됐다.

‘자리 문배술 24’는 5대에 걸쳐 전수된 전통 제조법을 지켜온 국가무형유산 ‘문배술’을 옹기에서 사계절 숙성해 달콤하고 청아한 배향과 부드러운 목넘김, 긴 여운이 조화를 이루는 것이 특징이다.

‘자리 가무치 24’는 전통 쌀 소주를 현대적인 증류 방식으로 재해석한 우리술 ‘가무치’ 소주를 옹기 숙성해 쌀의 은은한 단맛과 열대과일 향이 어우러져 깔끔하게 마무리된다.

두 제품 모두 알코올 도수는 24도다.

CJ제일제당은 jari를 국내 프리미엄 레스토랑과 파인다이닝에서 먼저 선보인 뒤 국내 소비자들이 제품을 경험할 수 있도록 접점을 넓힌다는 계획이다. 올 가을에는 뉴욕 등 미국 시장에 출시할 에정이다.

앞서 CJ제일제당은 최근 서울 성북구 한국가구박물관에 jari 론칭 행사를 열었다. 이날 행사에는 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장을 비롯한 CJ제일제당 관계자와 국내 F&B·문화업계 관계자들이 함께 했다.

CJ제일제당 관계자는 “jari는 한국 전통주를 처음 접하는 외국인들이 부담없이 즐길 수 있도록 기획된 상품”이라며 “앞으로 한국 전통 술의 문화적 가치와 정체성을 세계에 알리는 ‘K-증류주 플랫폼’으로 육성할 계획“이라고 말했다.

한편 CJ제일제당은 올해 5월 PGA투어 정규대회 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’에 참가해 jari를 활용한 칵테일 블랙 서울 등을 선보여 화제를 모은 바 있다.

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