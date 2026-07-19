“얼쑤!” “올랄라~” 아비뇽 뒤흔든 이자람의 판소리···언어는 달랐지만 흥은 통했다

무대 위 이자람이 부채를 펴 허공을 가르자 차가운 바람 소리가 극장에 울려 퍼졌다. “휘이잉~” “쒸익~!” 눈보라가 몰아치는 소리는 이자람이 아니라 관객들이 만들어냈다. “알레(Allez)!” “올랄라(Oh la la)!” “얼쑤!” 한국어와 프랑스어가 뒤섞인 추임새도 곳곳에서 들려왔다. 17일(현지시간) 프랑스 아비뇽 오페라극장에 모인 관객들은 한국의 판소리 공연의 일부가 됐다.

소리꾼 이자람의 창작 판소리 <눈, 눈, 눈>이 아비뇽 페스티벌에서 이날 첫 막을 올렸다. 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 한국 작품 9편의 대미를 장식한 이 작품은 판소리라는 낯선 장르의 장벽을 단숨에 뛰어넘으며 현지 관객에게 강렬한 인상을 남겼다.

<눈, 눈, 눈>은 러시아의 대문호 톨스토이의 단편소설 <주인과 하인>을 이자람이 판소리로 재창작한 작품이다. 19세기 러시아 설원을 배경으로, 돈밖에 모르는 상인 ‘바실리’와 묵묵한 하인 ‘니키타’가 눈보라 속을 헤매며 겪는 이야기다. 지난해 국내 초연 당시 호평을 받은 작품으로 프랑스에서는 처음으로 관객을 만났다. 21일까지 총 4회 공연된다.

무대에 오른 이자람은 공연 초반 관객들에게 판소리가 소리꾼과 고수, 관객이 함께 완성하는 예술이라는 점을 설명하며 흥을 돋우는 ‘추임새’를 소개했다. 우리말 “얼쑤”, “잘한다”와 비슷한 표현인 “브라보”, “알레”, “올랄라” 등 각자의 언어로 자유롭게 외쳐달라고 권했다.

잠시 머뭇거리던 관객들은 이내 공연에 뛰어들었다. 주인공이 위기에 처할 때는 탄식이 흘러나왔고, 익살스러운 대목에서는 웃음과 함께 “올랄라”가 터졌다. 이자람이 부채를 펼 때마다 눈보라 소리를 내달라고 주문하자 1층부터 4층까지 객석 전체에서 바람 소리가 울려퍼지기도 했다.

이자람은 소리의 높낮이와 호흡, 표정과 손짓, 걸음걸이만으로 이야기 속 10여명의 등장인물들을 자유롭게 넘나들었다. 욕망에 사로잡힌 바실리가 됐다가 다음 순간에는 묵묵히 주인을 따르는 니키타가 됐다. 때로는 눈보라가 되고, 충실한 말 ‘제티’가 되고, 해설자가 됐다. 관객들은 이자람의 목소리와 몸짓, 고수 이준형이 이끄는 대로 울고 웃으며 이야기속으로 빨려들어갔다. 한국어로 진행된 공연에는 프랑스어와 영어 자막이 제공됐다.

공연이 끝나자 객석은 흥분과 환호로 뒤덮였다. 수분 동안 이어진 기립 박수속에서 “브라보!”, “트레비앙(아주 좋다)!”이 터져 나왔고 이자람은 허리를 숙여 인사하며 “메르시 보꾸(감사합니다)!”라고 화답했다. ‘잘한다!’와 ‘올랄라’가 같은 박자가 되고, 판소리와 프랑스 관객이 하나의 호흡으로 만난 밤이었다.

이자람은 두 시간 가까이 압도적 에너지를 유지하며 무대를 이끌었음에도 불구하고 지친 기색이 보이지 않았다. 공연을 마친 뒤 만난 그는 “무대 위에서는 눈보라가 휘몰아쳤지만 공연 내내 관객들은 너무 따뜻하고 사랑스러웠다”며 “그 에너지를 받아서 끝까지 신나게 공연할 수 있었다”고 말했다.

덴마크에서 온 관객 토벤 마니케는 “판소리를 처음 접했는데 소리만으로 상황을 짐작할 수 있을 정도로 극적 표현과 리듬감이 환상적이었다”며 “관객이 함께 소리를 내며 공연에 참여하는 경험이 매우 특별했다”고 말했다.

아비뇽에서 배우로 활동하는 알랭은 10여년전 아비뇽 오프(Off·자율참가형) 프로그램에 참여한 이자람의 <사천가>를 본 아내의 권유로 극장을 찾았다. 그는 “이자람의 목소리와 움직임, 타악기가 보여준 호흡이 매우 흥미로웠다”며 “한국 공연예술을 더 알고 싶어졌고 동료 배우들에게도 꼭 보라고 권하고 싶다”고 했다.

이번 무대는 이자람에게도 특별한 의미를 지닌다. 그는 2011년 창작판소리 <사천가>로 아비뇽 오프 프로그램에서 공연한 후 15년 만에 공식 초청 프로그램(In) 무대에 올랐다. 지난 5월 열린 기자간담회에서 그는 “당시 매일 밤 교황청 담벼락에 앉아 언젠가 나도 ‘인’에 갈 수 있을까 생각했다”며 “꿈이 이루어진 것 같아 믿을 수 없이 기쁘다”고 설렘을 드러낸 바 있다.

이자람은 공연을 이틀 앞둔 15일 진행된 현지 인터뷰에서 “예전에는 동양인은 공식 무대에 설 수 없을 거라고 생각했다”며 “이번 초청은 제 개인의 성취라기보다 한국 공연예술의 위상이 높아졌기 때문”이라고 말했다. 당시와 지금 달라진 점을 묻는 질문엔 “그때는 ‘판소리가 이래도 돼?’라는 말에 증명할 것이 많았다면 지금은 증명하지 않아도 되는 것 같다”고 했다.

추임새는 이자람이 특히 공을 들인 부분이다. 그는 “추임새를 설명하는 초반부는 관객과 처음 악수하는 순간”이라며 “세계 각국에서 온 관객들이 자기 언어로 공연에 참여하도록 만들고 싶었다”고 말했다. 이를 위해 직접 프랑스어와 영어로 추임새를 설명하는 연습도 거듭했다.

판소리가 프랑스 관객들에게 어떻게 다가갈지 묻는 질문에는 자신감을 드러냈다.

“판소리는 낯선 사람을 만나는 데 익숙한 예술이에요. 한국에서도 처음 보는 관객이 많아요. 제가 이 예술을 얼마나 오랜시간 갈고 닦아 왔는지 제 자신을 믿거든요. 늘 ‘나만 믿어’라는 마음으로 무대에 오릅니다.”

공연을 앞두고는 프랑스 일간지 르몽드가 그의 공연 사진을 1면에 싣기도 했다. 그는 “아비뇽에 오자마자 신문 세 부를 사뒀다”며 “가문의 영광”이라고 활짝 웃었다.