쿠팡 인천 물류센터 화재 ‘안전사고 불감증’ 도마

쿠팡의 안전불감증이 도마에 올랐다.

불길이 좀처럼 잡히지 않고 있는 쿠팡 인천 물류센터 화재가 5년여 전 쿠팡의 이천 덕평 물류센터 화재사고와 그대로 닮아 있어서다.

19일 소방당국 등에 따르면 지난 18일 오전 6시 54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생했지만 진화에 난항을 겪고 있다. 종이박스와 비닐 등 가연성 생활용품들이 가득 쌓여있는 데다 미로같은 내부구조 등 화마에 취약한 물류센터의 문제점이 여전하기 때문이다. 해당 물류센터는 연면적 29만9000㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불은 외벽을 타고 7층까지 번진 상태다.

쿠팡은 이와 관련 지난 18일 입장문을 내고 “이번 인천 물류센터 화재로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다”면서 “물류센터 6층에서 발생한 화재 인지 후 즉시 119 신고를 진행했고 소방 당국의 신속한 출동이 이어졌으며 당시 물류센터에 있던 직원 모두가 안전하게 대피했다”고 밝혔다.

이어 “당사는 소방관분들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되고 있는 소방활동 등을 적극 지원하는 것은 물론 관계 당국의 조사에도 적극 협조할 것”이라며 “화재 진압에 나섰다가 부상을 입은 소방관 한 분의 조속한 쾌유를 간절히 기원한다”고 말했다. 또 “이번 화재로 어려움을 겪고 계시는 지역주민 여러분께 대한 지원도 적극 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

주목할 점은 2021년 6월에 발생한 쿠팡 경기 이천 덕평 물류센터 화재다. 당시에도 대형 물류 창고는 적재물이 많고 불에 타기 쉬운 상품들이 빼곡히 들어차 있어 화재진압이 어렵다는 지적이 나왔다. 실제 덕평 물류센터 화제를 완전 진화하는데 6일이나 걸렸다.

때문에 일각에서는 쿠팡 물류센터에서 대형 화재가 또다시 발생한 만큼 안전불감증 지적이 불가피할 것으로 보고 있다. 같은 사고가 반복된 이유는 무엇인지, 실효성 있는 대책을 마련했는지 언제든 비슷한 화재사고를 맞닥뜨릴 가능성을 배제할 수 없어서다.

쿠팡에 대한 국민 반감도 커질 것으로 예상된다. 지난해 대규모 개인정보 유출사태로 ‘탈쿠팡’ 등 소비자 비판이 사그라들기전 생명위협 등 안전사고에 노출됐기 때문이다. 쿠팡사태가 ‘외교 이슈’로 번지는 점도 논쟁거리다. 쿠팡은 지난 2분기 로비회사 밸러드 파트너스에 25만 달러(3억7000만원)를 지급했으며 로비 대상은 백악관과 대통령실, 연방하원, 미 무역대표부(USTR)인 것으로 알려졌다. 김범석 쿠팡 Inc의장의 책임회피 논란도 재소환되고 있다. 2021년 이천 물류센터 화재 당시 김 의장이 국내 법인 대표직에서 사임하자 중대재해기업처벌법을 피하려했다는 비판이 나왔다.

유통업계 관계자는 “쿠팡이 미국 정부와 정치권 로비에는 열심이면서 국민들의 정보 보호는 물론 인명 피해 우려에는 무관심한 것 아니냐는 지적이 많다”고 말했다.