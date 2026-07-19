트럼프, FIFA 행사에서도 “선거 조작 때문에 재선 못했다” 주장···부정선거론 되풀이

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제축구연맹(FIFA) 행사에서 2020년 대선이 ‘부정선거’였다는 주장을 되풀이했다.

트럼프 대통령은 지난 17일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 2026 북중미 월드컵 결승전을 앞두고 열린 FIFA 리셉션 행사에서 “사실 나는 지금 여기 있을 사람이 아니었다”며 2020년 대선에서 승리해 재선했다면 2026년 월드컵 개막 전에 퇴임했을 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “나는 8년 동안 대통령을 해야 했는데 그들이 선거를 조작했다”며 “여론조사도, 모든 것이 그렇게 보여줬다”고 말했다. 이는 2020년 대선이 부정선거로 치러져 자신이 패배했다는 주장을 반복한 것이다.

이어 “그래서 내가 뭘 얻게 됐나. 나는 월드컵을 얻었고 (2028년 개최되는) 올림픽도 얻었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난 16일에도 약 26분간의 대국민 연설을 통해 2020년 대선이 부정선거였다고 주장했다. 트럼프 대통령은 중국이 2020년 자신의 낙선을 위해 대선에 개입하려 시도했으며 당시 미국 정부가 이를 은폐하고 축소하려 했다고 주장했다.

그러면서 트럼프 대통령은 투표 시 유권자 신분 확인을 강화하고 우편투표를 제한하는 내용의 선거법 개정안인 ‘세이브 아메리카 법안’ 통과를 촉구했다. 그는 “선거 보안 위기를 해결하기 위해서는 의회가 ‘세이브 아메리카 법안’을 통과시켜야 한다”며 “모든 미국 국민은 내일 당장 전화기를 들고 하원과 상원 의원들에게 전화해 이 법안을 통과시켜줄 것을 요구해달라”고 말했다.

오는 11월 치러지는 중간선거를 앞두고 악화하는 여론을 반전시키기 위해 트럼프 대통령이 이 같은 주장을 다시 꺼내든 것으로 풀이된다. 공화당 전국위원회는 연설 다음 날 ‘선거 공정성 행동 주간’을 시작한다고 밝히는 등 트럼프 대통령의 주장을 활용하려는 움직임을 보이고 있다. 한 공화당 관계자는 트럼프 대통령의 연설에 관해 “지지층을 결집하고 투표 참여를 독려하기 위한 전략일 수 있다”며 “부정 선거 문제가 중간 선거에 참여하도록 유도하는 계기가 될 수도 있겠지만, 경제 문제에 대한 강조도 분명히 필요하다”고 미 정치전문매체 더힐에 말했다.

하지만 트럼프 대통령이 부정 선거론의 근거로 내놓은 문서들이 새로운 사실을 담고 있지 않다고 뉴욕타임스와 CNN 등 주요 언론들은 분석했다. CNN은 “검토 결과 문서의 상당 부분은 이미 공개됐으며 미국 정보기관 내에서 널리 알려진 정보를 되풀이하는 것으로 보인다”고 짚었다. 선거공정성연구센터의 데이비드 베커 소장은 “백악관은 폭탄 발언을 예고했지만 허무한 발표만 나왔다”며 “새로운 내용은 전혀 없고, 과거 선거는 물론 2020년 대선에 의문을 제기할 내용도 전혀 없었다”고 말했다.

하지만 일부 공화당 인사들은 트럼프 대통령의 주장에 미온적인 반응을 내놓고 있다. 돈 베이컨 하원의원(네브래스카)은 “2020년 대선 결과를 다시 들춰내는 것은 실수”라며 “이는 승산 없는 논쟁이며, 합리적이고 당파적 편견에 사로잡히지 않은 대부분의 사람은 이것이 허튼소리라는 것을 알고 있다”고 말했다.