이란 공격에 미군 2명 전사···‘레드라인’ 넘긴 미·이란 충돌, 전면전 번지나

미국과 이란 간 무력 충돌이 일주일 넘게 이어지며 역내 긴장이 고조되는 가운데 미군 2명이 전사했다. 지난 3월 중순 이후 이란의 직접 공격으로 인한 첫 미군 희생자다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그간 자국민 사망을 ‘레드라인’으로 꼽아온 데다, 이란도 “종전 양해각서(MOU)에 따른 의무 이행 중단”을 선언하면서 양국 충돌이 전면전으로 번질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 18일(현지시간) 엑스를 통해 전날 요르단에서 이란의 탄도미사일과 무인기(드론) 공격을 방어하는 과정에서 미군 2명이 사망하고 1명이 실종됐다고 밝혔다. 사령부는 전사자 발생 위치나 구체적인 사망 경위를 밝히지 않았으나 이란 혁명수비대(IRGC)는 앞서 이날 요르단 알아즈라크의 미군 기지를 공격했다고 주장한 바 있다.

미·이란 전쟁으로 미군이 사망한 것은 지난 3월 중순 이후 처음이다. 전쟁 초기인 지난 3월 쿠웨이트와 사우디아라비아에서 이란 공격을 받아 전사한 7명이 가장 최근 희생자였다. 이란 공격이 원인이 아닌 전사자까지 포함하면 전쟁 발발 직후부터 지금까지 미군 전사자는 총 16명이다.

미군은 전사자 발생에 대한 보복으로 이날 오후 6시부터 약 5시간30분 동안 이란 방공시설 등을 공습했다. 미군의 대이란 공습은 지난 11일 이란의 외국 선박 공격을 이유로 개시된 이후 8일째 이어지고 있다.

트럼프 대통령은 그동안 미국인 사망을 전면전 여부를 가르는 레드라인으로 간주해왔다. 참모들에게도 “이란이 미국인을 직접 살해하지 않는 한 전면전을 재개하지 않겠다”는 뜻을 밝혀왔다. 그는 겉으로는 “이란 초토화” “이란 문명 파괴” 등 전면전을 암시하는 발언을 수차례 해오면서도 국지적 충돌을 넘어서는 공격은 허락하지 않았다. 그러나 이번 미군 전사자 발생을 계기로 양국 간 충돌이 전면전으로 확대될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

이란에서는 강경 발언을 쏟아냈다. 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 이날 국영 IRNA통신을 통해 공개된 성명에서 미국이 MOU를 반복적으로 위반했다고 비판하면서 “미국 대통령의 서명이 가치도, 효력도 없다는 점을 다시 한번 입증했다”고 밝혔다. 이어 “이란 국민과 저항의 축은 이미 그들에게 잊지 못할 교훈을 줄 준비가 돼 있다”고 경고했다.

전날에는 카젬 카리바바디 외교차관이 관영 파르스통신을 통해 “MOU에 따른 의무 이행을 중단하겠다”고 선언하면서 미국에 책임을 돌렸다. 7월 들어 시작된 미국 공습으로 사망한 이란인은 최소 50명이며 부상자는 500명이 넘는다. 미국은 대이란 공습이 군사 시설에만 이뤄졌다고 주장하고 있으나 실제 교량과 기차역 등 민간 시설까지 공격을 받은 사실이 BBC방송 등을 통해 보도됐다. 이란은 이에 대응해 쿠웨이트 등 주변국 민간 시설에 공습을 단행했다. 민간 시설에 대한 공격은 국제법상 전쟁 범죄로 간주한다.

AP통신은 “MOU를 되살리려는 노력이 아직 이어지고는 있지만, 미국과 이란이 각각 설정한 레드라인은 모두 무너졌다”며 “전면전으로의 회귀 가능성은 점점 커지고 있다”고 전했다.

군사 작전 확대 조짐은 이미 포착되고 있다. 미 온라인 매체 액시오스는 전날 미국이 이스라엘에 공중급유기 수십 대를 추가 배치하는 계획을 통보했으며 대이란 공격 규모를 전보다 확대하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)는 요르단에 대한 이란 공격이 이란군의 충분한 미사일 재고 보유와 미국 방공망 회피 능력 향상을 보여준다는 전문가 분석을 전했다.

트럼프 대통령은 다만 이날 뉴스네이션과 인터뷰에서 “매우 슬픈 일이다. 이런 일이 일어나는 것을 보고 싶지 않다”며 전사자에 조의를 표하면서도 확전에 관한 언급은 하지 않았다.