제주, 폭염 비상 1단계···취약계층 점검 강화

제주도에 폭염 비상 1단계가 발령됐다.

제주도는 19일 오전 11시10분을 기점으로 재난안전대책본부 폭염 비상 1단계를 발령하고 온열질환과 1차산업 피해를 막기 위한 대응 체계를 가동 중이라고 밝혔다.

폭염 비상 1단계는 도내 6개 지역에 폭염경보가 발효되면 발령된다. 다면 이날 5개 지역에만 폭염경보가 발령됐음에도 선제적으로 대응하기 위해 비상 1단계를 발령했다.

이날 제주시 동부·서부·북부·중산간(해발 200∼600ｍ)과 서귀포시 동부에 폭염경보가 발효됐다. 폭염 주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상 2일 이상, 폭염경보는 일 최고 체감온도 35도 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.

도 관계자는 “평소 재난종합상황실에 24시간 직원 3명이 3교대로 근무하는데 폭염 비상 1단계가 발령되면 자연재난과 직원이 추가로 투입되어 더욱 촘촘하게 폭염 관련 상황을 관리하게 된다”고 설명했다.

특히 홀로 사는 노인 등 폭염 취약계층에 대한 안부 전화와 방문 확인을 강화한다. 건설 현장 노동자 등 야외 작업자에 대한 상황도 점검한다. 농업·수산업·축산업 등 1차산업 분야 종사자들에 대한 행동 요령 안내도 강화한다.

제주도 관계자는 “폭염 특보 상황 지켜보면서 해제 시점을 정하게 되는데, 지난해에는 8월5일부터 9월10일까지 비상1단계로 운영됐다”고 말했다.