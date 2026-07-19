정의선, 보스턴다이내믹스 지분에 1200억원 추가 투입…기업 공개에 탄력 붙을까

정의선 현대자동차그룹 회장이 보스턴다이내믹스 지분 매입에 사재 약 1200억원을 투입한다. 소프트뱅크의 최근 풋옵션(보통주 매도청구권) 행사로 매각되는 보스턴다이내믹스 지분을 인수하기 위해서다. 정 회장의 보스턴다이내믹스에 대한 지배력 강화와 함께 보스턴다이내믹스 기업공개(IPO)에도 속도가 붙을 것이라는 관측이 나온다.

19일 증권업계와 재계에 따르면 현대차그룹은 최근 소프트뱅크가 풋옵션을 행사한 보스턴다이내믹스의 지분 9.65%를 기존 지분율에 따라 인수하는 방안을 검토하고 있다.

현재 보스턴다이내믹스의 지분은 HMG글로벌(현대차와 기아, 현대모비스가 공동 출자한 해외 투자 전문 법인)이 56.4%, 정 회장이 22.6%, 현대글로비스가 11.25%, 소프트뱅크가 9.65%를 갖고 있다. 기존 지분율에 따라 소프트뱅크 지분을 나누면 HMG글로벌은 약 62.4%, 정 회장은 약 25.0%, 현대글로비스는 약 12.5%로 지분율이 늘어난다. 현대차 관계자는 “현재 여러 (지분 매입) 방식을 펼쳐놓고 고민하는 단계”라며 “매입 주체는 공식적으로 결정된 바 없다”고 말했다.

현재 소프트뱅크의 지분 인수가격이 약 3억2000만달러로 추정되는 만큼 정 회장의 지분 인수 금액은 약 8000만달러(약 1190억원)에 달할 것으로 추산된다. HMG글로벌과 현대글로비스는 각각 2억달러(약 2975억원), 4000만달러(약 595억원)를 내야 한다. 증권업계는 이번 지분 인수액까지 포함해 정 회장의 보스턴다이나믹스 누적 투자 규모가 총 8000억원 안팎에 이를 것으로 추정한다. 정 회장은 2021년 현대차그룹의 보스턴다이내믹스 지배지분 인수에서도 사재 2389억원을 출자했다.

한편 현대차그룹이 보스턴다이내믹스의 지분을 전량 확보하게 되면서 피지컬 AI 공략에 속도를 낼 것으로 보인다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 아틀라스를 앞세워 글로벌 로보틱스 시장 선점에 총력을 기울이고 있다.

보스턴다이내믹스의 IPO에도 탄력이 붙을 것으로 예상된다. IPO흥행과 글로벌 파트너십 강화를 위해 상장 전 투자 유치(프리 IPO)에 나설 수도 있다는 관측도 나온다. 한국투자증권은 지난달 보고서에서 “소프트뱅크가 보유한 지분 인수로 현대차그룹은 보스턴다이내믹스 지분율 희석 우려를 줄였고 해당 지분을 프리IPO에 활용할 것으로 예상된다”며 유력 후보군으로 구글 등 빅테크 기업을 꼽았다.

다만 일각에서는 정 회장의 지분 확보에 대해 현대차 계열사 등이 가질 수 있었던 사업기회를 정 회장 개인이 가져가는 것이라는 비판도 나온다. 상법상 ‘회사의 기회 유용 금지 규정’에 저촉될 소지가 있다는 주장이다. 경제개혁연대는 지난달 말 “현대차그룹이 보스턴다이내믹스 인수로 주요 계열사와의 시너지(상승효과)를 기대하는 만큼 계열사가 해당 지분을 보유하는 것이 타당하다”며 “(정의선 회장이) 콜옵션을 행사해야 할 불가피한 사정이 있다면 그 필요성과 정당성 등을 구체적으로 공시해 주주와 시장의 이해를 구해야 할 것”이라고 했다.

이같은 주장에 대해 현대차 관계자는 “(정 회장이 그간 사재를 들여 투자한 것은) 신사업을 책임지겠다는 의지였다”며 “첫 인수 이후 보스턴다이내믹스가 수익을 내지 못하자 유상증자를 이어 와 지분율이 높아진 것”이라고 반박했다.