‘33시간 화재’ 인천 쿠팡 물류센터 외벽 파괴 작업···배연·방수 공간 확보

지난 18일 인천 쿠팡물류센터에서 발생한 화재 진화에 나선 소방이 현장 외벽 일부를 부수는 ‘파괴 작업’에 나섰다. 내부에 찬 연기를 빼내고 소화용수를 뿌릴 공간을 확보하려는 조치다.

19일 인천소방본부에 따르면 소방 당국은 이날 오후 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 램프구역(화물차 진출입로)에 굴삭기 2대와 소방대원 18명을 투입했다.

투입된 대원들은 램프구역과 센터 6층 건물이 연결되는 지점에서 파괴 작업을 하면서 연기를 밖으로 빼내는 동시에 소화용수를 뿌릴 공간을 만들고 있다.

소방은 또 고가·굴절차를 이용해 건물에 접근한 뒤 외벽을 부수면서 추가 배연·방수 공간 확보에 나섰다. 소방은 외벽에서 물을 뿌리는 방식에는 진화 작업에 한계가 있다고 보고 이같은 조치에 나섰다.

소방 당국은 파괴 작업으로 확보된 공간을 통해 추후 소방대원들의 내부 진입 여부를 검토할 계획이다.

인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 발생한 화재는 33시간이 지난 이날 오후 5시 현재까지도 꺼지지 않고 있다.

쿠팡 32물류센터는 2024년 11월부터 운영돼온 곳으로, 지하 1층~지상 8층인 연면적 29만9000㎡ 규모다. 1층은 냉동·냉장 등 신선식품 창고, 1~7층은 생활용품, 8층은 식당과 화물차 주차장으로 쓰이고 있다.

소방당국은 화재 발생 2시간21분 만인 전날 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령했으며, 오후 12시25분쯤 주변 5~6개 소방서 장비와 인력을 동원하는 대응 2단계를 발령하고 긴급구조통제단을 가동했다. 그러나 불길이 좀처럼 잡히지 않자 같은 날 오후 3시15분 인근 8개 시·도 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 발령했다.

화재 현장에는 장비 221대와 소방관·경찰관 575명이 투입됐다. 고가·굴절차와 헬기가 동원됐고 인근에서 물을 끌어와 방수량을 대거 높이는 대용량포 방사시스템까지 가동해 진화 작업을 벌이고 있다.