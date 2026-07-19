트럼프, 캐나다 산불 연기 미국 덮치자 ‘관세 부과’ 위협

전문가들 “기후변화 영향, 한 나라만의 책임 아니다”

캐나다에서 강력한 산불이 연일 이어지고 있다. 산불 연기가 미국으로 확산하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 산불을 통제하지 못했다며 캐나다에 대한 관세를 인상하겠다고 경고했다. 최근 기후변화에 따라 산불이 더욱 잦아지는 상황에서 자연재해를 한 국가만의 잘못으로 돌린다는 비판이 나온다.

18일(현지시간) 캐나다산불정보시스템에 따르면 이날 캐나다 전역에서는 약 970건의 산불이 계속 타오르고 있으며 이 중 190건 이상은 온타리오주에서 발생했다. 이번 산불로 캐나다에서는 약 300만㏊(헥타르)의 산림이 불에 탄 것으로 추산된다. 신규 산불도 계속 발생하고 있지만, 광활한 산림에서 화재가 발생하며 사전 감지와 진압에 어려움을 겪고 있다.

온타리오주의 주도 토론토와 북서부 도시 선더베이를 뒤덮은 짙은 연기는 상층 대기를 타고 미국의 미네소타와 미시간, 펜실베이니아, 오하이오, 뉴욕 등 여러 주로 확산했다. 뉴욕시는 대기질 비상 대응 체계를 가동하고 시 전역에 KN95 마스크를 배치했다. 뿌연 연기로 자유의 여신상 등 주요 랜드마크가 잘 보이지 않을 정도였다고 BBC는 전했다. 스위스 대기질 분석업체 아이큐에어에 따르면 전날 미시간주 디트로이트의 대기질은 세계 최악 수준을 기록했다.

이에 트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 “미국은 더럽고 오염된, 건강하지 않은 공기에 불필요하게 노출됐다”며 캐나다의 “고의적 과실”을 문제 삼아 새로운 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 그는 산불이 “캐나다 관리들이 숲과 덤불을 적절히 관리하지 않아 생긴 일”이라고 주장했다.

관세 부과 근거에 대한 의문이 제기되자 쿠시 데사이 백악관 대변인은 성명에서 “대통령은 수많은 관세 권한을 보유하고 있다”고만 답했다.

트럼프 대통령의 발언은 미국 정치권 내에서 캐나다 산불 연기로 인한 대기질 악화에 대한 불만이 커진 가운데 나왔다. 앞서 더그 포드 온타리오주 주지사는 대기질 악화를 불평하기보다 산불 진압을 지원해 달라고 촉구했다. 그러나 트럼프 대통령이 꺼내든 것은 지원 대신 관세 부과 카드인 것이다.

캐나다 정부는 산불이 관리 소홀 때문에 발생했다는 트럼프 대통령의 주장에 반박했다. 포드 주지사는 150개 이상의 소방대가 현장에서 화재를 진압하고 있으며, 80대 이상의 소방 항공기와 헬리콥터가 투입됐다고 밝혔다. 그는 캐나다가 2018년 이후 매년 산불 예방 등에 10억캐나다달러(약 1조600억원) 이상을 지출해 왔다며 가용 자원을 모두 동원하고 있다고 강조했다. 마크 카니 총리도 프랑스어로 “기후변화는 모두의 책임이며 미국도 예외가 아니다”라고 말했다.

과학자들 역시 기후변화로 심각해진 산불을 캐나다의 책임으로 돌리는 것은 타당하지 않다고 지적했다. 최근 몇 주간 산불이 급증한 것은 6월 말 온타리오 북부를 중심으로 이어진 고온과 평년보다 적은 강수량이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. BBC는 기후변화로 더 덥고 건조한 환경이 조성되면서 화재가 쉽게 확산하고 있으며, 일부 산불은 번개 등 자연적 요인으로 발생한다고 전했다.

아나벨라 보나다 워털루대 박사는 BBC에 “기후변화는 전 세계적인 문제”라며 “캐나다만이 이러한 산불을 일으켰거나 막을 수 있었다고 주장하는 것은 정확하지 않다”고 말했다. 패트릭 제임스 토론토대 박사는 최근 몇 년간 미국에서 발생한 대형 산불로 캐나다 역시 연기 피해를 봤다며 산불을 특정 국가의 책임으로 돌리는 것은 적절하지 않다고 지적했다.

양국은 1982년 상호 소방 지원 협정을 체결한 이후 대형 재난 발생 시 인력과 장비를 지원해 왔다. 캐나다는 과거 캘리포니아 산불과 노스캐롤라이나 허리케인 등 미국에서 발생한 재난 대응에 지원을 제공한 바 있다.