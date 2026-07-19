※이 칼럼은 영화 <그림자 아이> 주요 내용을 포함합니다.



최근 개봉한 유은정 감독의 영화 <그림자 아이>에는 서로 다른 세대를 상징하는 여성 인물들이 등장한다. 작품의 제작자이기도 한 임수정 배우가 연기한 금옥, 금옥의 이모, 금옥의 두 딸 수안과 수련, 수안의 친구 재인 등이다. 각 인물의 설정이 아주 흥미롭다. 금옥은 해외 유학까지 다녀온 상담사다. 금옥의 부모 중에는 아버지만 등장하며 부재한 어머니 대신 금옥이 의지하는 이는 이모다. 이모는 결혼을 하지 않은 엘리트 여성이다. 금옥의 집안에는 대대로 내려오는 ‘그림자’ 이야기가 있다. 같은 얼굴을 가진 두 아이 중 한 아이는 그림자가 데려간다는 것이다. 그림자가 아이를 데려가지 못하도록 다른 집의 닮은 아이를 찾아 죽이는 일은 이 집안 부모에게 주어진 임무다. 금옥의 아버지가 딸을 살리기 위해 금옥을 닮은 아이를 죽였듯이, 금옥 역시 딸 수안과 닮은 재인을 죽이려 한다. 그러나 수안은 재인을, 자신을 위해 희생돼야 할 존재로 받아들이지 않는다. 재인이 가난하고 힘없는 집안의 아이라는 사실은 결코 희생의 이유가 될 수 없다.



세대와 성별을 교차시키면 더욱 흥미롭다. 금옥과 같은 세대의 남성인 남편은 언급조차 되지 않을 정도로 존재감이 없다. 반면 윗 세대의 남성인 아버지는 자신의 딸 금옥을 아끼는 마음에 남의 딸을 죽여 자신의 대저택 앞마당에 묻는 인물이다. 한편 가족사진에서 어째서인지 보이지 않는 금옥의 어머니와 비닐하우스에서 살 만큼 가난하면서도 손녀를 사랑으로 키운 재인의 할머니, 자신의 커리어를 유지하며 자식 대신 조카 금옥을 챙기는 독신의 이모는 서로 다른 유형의 윗 세대 여성을 보여준다. 금옥의 아래 세대로는 세 명의 십대 여성과 이십대로 보이는 남성이 등장한다. 큰딸 수련은 할아버지가 자신을 살리기 위해 다른 아이를 죽일 수도 있다는 사실을 알고 스스로 목숨을 끊는다. 언니를 누구보다 사랑했던 작은딸 수안은 수련을 따라가려다 혼수상태에 빠지기도 한다. 이 자매의 비극적인 연대는 수안이 피 한 방울 섞이지 않은 친구 재인을 만나면서 희망의 연대로 확장된다. 두 사람에게 폭력을 휘두르는 이십대 남성을 재인이 물리적으로 제압하는 장면은 참으로 통쾌하고 멋졌다.



금옥과 비슷한 나이대 여성 관객이라면 결말을 곱씹어보면 좋겠다. 금옥은 가정에서든 사회에서든 ‘아버지’ 말을 무시하기 힘들었던 세대, 그러면서도 뭐든지 혼자 힘으로 해내야 한다고 믿었던 세대의 여성이다. 결말을 보며 그림자에서 벗어나지 못하는 아버지에게 함께 저항하고 서로를 구하고자 애쓰는 현실의 후배 여성들을 생각했다. 그들이 나를 깨우쳤듯 수안과 재인의 용기에 금옥도 각성했으리라 믿는다.



몸을 달라며 인간에게 달려드는 영화 속 그림자를 보면서 문득 인공지능(AI)이 떠오르기도 했다. 그러나 영화 속 ‘그림자’는 나 혹은 우리의 생존을 명목으로 다른 누군가의 희생을 숙명처럼 받아들이게 만드는 현실 속 그 어떤 것도 될 수 있다. 현실 속 수안과 재인이 보여준 용기 있는 연대로부터 기꺼이 배우고 함께 힘을 모을 수 있는 현실의 금옥이가 되어야지. 영화를 보면서 한 다짐이다. 그림자를 두려워하면서도 끝내 맞서려는 많은 이들과 함께 보고 싶다.