고 서명숙 제주올레 이사장에 국민훈장 모란장 추서

지난 4월 향년 68세로 별세한 서명숙 사단법인 제주올레 이사장에게 정부가 국민훈장 모란장을 추서했다.



문화체육관광부에 따르면 최휘영 문체부 장관은 지난 18일 제주 서귀포 제주올레 여행자센터를 찾아 고인에게 추서된 국민훈장을 전달했다.제주 서귀포시에서 태어난 고인은 신성여자고등학교와 고려대 교육학과를 졸업하고 월간지 마당과 한국인 등에서 기자로 활동했다.



1989년 시사저널 창간 멤버로 입사해 정치부 기자와 정치팀장 등을 거쳐 시사지 최초 여성 편집장을 지냈고, 2005~2006년 인터넷신문 오마이뉴스 편집국장을 맡았다. 이후 고향인 제주로 돌아온 그는 2007년 9월 사단법인 제주올레를 발족하고 제주올레 1코스를 개장했다. 15년 만인 2022년 18-2코스를 열어 제주를 순수 도보로만 여행할 수 있는 제주올레 27개 코스(437㎞)를 완성했다.



그는 이러한 공로로 대통령 표창(2009·2017), 재암문화상(2010), 일가재단 일가상 사회공익부문(2013), 국민훈장 동백장(2017), 한국YWCA연합회 한국여성지도자상 대상(2021), 제주 그린어워드 헤리티지 공로상(2025)을 받았다.

