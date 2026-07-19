텍사스 카우보이, 삼성에 천군만마

페덱, KBO 데뷔전 호투 첫승

삼성을 구하러 온 유쾌한 ‘카우보이’가 데뷔전에서 강렬한 인상을 남겼다.



삼성 새 외국인 투수 크리스 페덱(사진)은 지난 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 1피안타 무사사구 7탈삼진 무실점으로 호투했다. 삼성은 5-0으로 승리하며 선두를 지켰다.



이날은 페덱의 KBO리그 데뷔전이었다. 삼성은 지난 11일 페덱 영입을 발표하며 후반기 선두 수성을 위한 승부수를 던졌다.



삼성은 올 시즌 외국인 투수 운영에 어려움을 겪었다. 비시즌 메이저리그 1라운더 출신 맷 매닝을 영입했지만 스프링캠프에서 부상으로 이탈했다. 부상 대체 외국인 투수 잭 오러클린이 빈자리를 메웠지만, 호주 리그와 월드베이스볼클래식을 소화한 여파 속에 시즌 후반으로 갈수록 구위가 떨어졌고 결국 삼성은 교체를 결정했다.



메이저리그 통산 132경기(119경기 선발)에 출전한 페덱은 다양한 구종과 안정적인 제구를 앞세워 빅리그 통산 9이닝당 탈삼진 8.02개, 볼넷 2.04개를 기록했다.



관건은 KBO리그 적응이었다. 하지만 페덱은 첫 경기부터 우려를 씻어냈다. 1회 2사 후 빅터 레이예스에게 안타를 허용한 뒤 6회까지 추가 안타를 내주지 않았다. 6회 2사 1루에서는 고승민을 헛스윙 삼진 처리한 뒤 주먹을 불끈 쥐며 포효했다. 페덱은 85개의 공을 던졌고 직구 최고 구속은 152㎞를 기록했다. 커터와 커브, 체인지업, 투심 패스트볼, 포크볼 등 다양한 구종도 효과적으로 활용했다.



타선도 힘을 보탰다. 1회 구자욱의 2점 홈런, 3회 김성윤의 솔로포, 5회 르윈 디아즈의 희생플라이로 페덱에게 넉넉한 득점 지원을 안겼다. 후라도가 어깨 부상으로 이탈해 또 다른 외국인 투수를 찾아야 하는 상황에서 페덱의 호투는 선발진의 불안을 덜어줬다.



텍사스 출신인 페덱은 계약 당시와 데뷔전을 앞두고도 카우보이 모자를 착용해 화제를 모았다. 마운드 안팎에서 강한 인상을 남긴 그는 삼성이 기대했던 새로운 에이스의 가능성을 첫 경기부터 보여줬다.

