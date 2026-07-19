손목 골절에도 7골 ‘득점 선두’…“어느 자리서도 잘하는 뎀벨레가 롤모델”

금배 스타 - 보인고 이동우

첫 경기서 부상…붕대 감고 뛰어

“후배가 본받는 선수 되고 싶어”

“매 경기를 간절하게 뛰고 싶다. 그래서 다른 사람들이 봤을 때 정말 열심히 뛰는 선수, 본받고 싶은 선수가 되고 싶다.”



고교 축구 강호 서울 보인고 공격수 이동우(18·사진)는 말보다 행동으로 자신의 각오를 보여주고 있다. 왼쪽 손목 골절 부상에도 이를 악물고 그라운드를 누비며 대통령금배 득점 선두에 올라섰다.



보인고는 지난 18일 제천 봉양건강축구캠프에서 열린 제59회 대통령금배 전국고등학교축구대회 조별리그 8조 최종전에서 숭실고를 3-1로 꺾었다. 조별리그 3전 전승을 거둔 보인고는 조 1위로 18강 토너먼트에 진출하며 우승 후보다운 면모를 보였다.



그 중심에는 이동우가 있었다. 이동우는 이번 대회에서 7골을 터뜨리며 득점 선두를 달리고 있다. 안양공고 주조휘(18)와 골 수는 같지만 출전 시간이 더 적어 득점 부문 1위에 이름을 올렸다.



이동우는 조별리그 첫 경기 안양공고전에서 상대와 충돌하면서 왼쪽 손목이 골절되는 부상을 입었다. 정상적으로 뛰기 어려울 정도의 부상이었지만 그는 대회를 포기하지 않았다. 왼팔을 붕대로 단단히 고정한 채 인터서울 U18전 풀타임을 소화하며 무려 6골을 몰아쳤고, 숭실고와의 조별리그 최종전에서도 끝까지 그라운드를 누볐다. 김형겸 보인고 감독은 “이동우는 스피드가 워낙 뛰어난 선수”라며 “공격수인 만큼 이번 대회 득점상까지 받을 수 있도록 최대한 도와주고 싶다”고 기대감을 나타냈다.



이동우는 개인 기록보다 팀과 동료를 먼저 언급했다. 그는 “인터서울전에서 넣은 6골은 동료들과 감독님이 모두 도와주셔서 나온 골”이라며 “숭실고전도 원래 페널티킥 키커가 따로 있는데 나를 배려해 양보해준 것 같았다. 그래서 반드시 넣어야 한다고 생각했다”고 말했다.



“손목은 참을 만하다. 괜찮다”며 웃어 보인 그는 “앞서 금석배에서 우승했고, 이번 금배도 우승하기 위해 열심히 준비했다. 조별리그 세 경기를 모두 잘 마쳐 기쁘다”고 했다.



초등학교 5학년 때 축구를 시작한 이동우는 빠른 스피드를 활용한 일대일 돌파와 뒷공간 침투를 자신의 강점으로 꼽았다. 롤모델은 파리 생제르맹의 우스만 뎀벨레다. 그는 “뎀벨레는 화려한 기술보다 심플한 플레이를 하면서도 어느 자리에서든 좋은 활약을 펼친다. 양발 슈팅도 위협적이다. 괜히 발롱도르를 받은 선수가 아니라고 생각한다. 많이 배우고 싶은 선수”라고 말했다.



이동우가 꿈꾸는 선수는 단순히 골을 많이 넣는 공격수가 아니다. 그는 “매 경기를 간절하게 뛰고 싶다. 다른 사람들이 봤을 때 ‘정말 열심히 뛰는 선수’라는 평가를 듣고 싶다”며 “나를 보는 어린 선수들이 본받고 싶어 하는 선수가 되는 것이 목표”라고 말했다.