댐 짓고 찾은 ‘7000년 전 암각화’…울산 식수와 얽힌 딜레마 풀릴까

유네스코 세계유산위 개막

전문가들 반구천서 고민 공유

침수·노출 반복에 풍화 가속

정부, 사연댐 수문 3개 설치

장맛비가 오락가락한 지난 17일 오후, 울산 울주군 대곡리 반구천을 따라 난 절벽은 습기를 머금은 채 회갈색빛을 띠었다. 걸음을 조금 옮기면 손에 닿을 듯한 넓고 매끈한 바위면이 약 7000년 전 신석기인들이 ‘캔버스’ 삼아 그린 반구대 암각화다. 흐린 하늘 탓에 육안으로 그림을 찾아내기 쉽지 않았지만 스마트폰 카메라 줌을 당기자 암면 위로 고래와 물고기, 육지동물의 형상이 하나둘 모습을 드러냈다. 높이 약 4.5m, 너비 약 8m의 중심 바위면과 주변으로 300여점의 그림이 남아 있다.



박미현 울산시청 학예연구사는 “구름이 걷히고 햇빛이 들면 영화처럼 그림이 살아난다”며 “이곳에서 약 20㎞ 떨어진 동해를 중심으로 살아가던 사람들이 반구천을 따라 암각화를 남겼다”고 말했다.



이날 현장에는 19일 부산에서 개막하는 유네스코 세계유산위원회에 맞춰 한국을 찾은 세계 각국 문화유산 전문가 80여명이 함께했다. 불가리아에서 온 마리엘라 인코바는 비슷한 고민을 안고 있다며 “불가리아 슈멘 절벽에 새겨진 마다라 기수상도 자연에 노출돼 보존·관리에 어려움을 겪고 있다. 경험을 나누고 함께 해결책을 찾아가면 좋겠다”고 했다.



‘반구천의 암각화’는 세계유산의 보존과 주민들의 삶 사이에서 어떻게 균형을 잡을 것인지 고민이 집약된 현장이기도 하다.



1965년 울산에 용수를 공급하기 위해 사연댐이 들어섰고, 반구대 암각화는 그로부터 6년 뒤인 1971년 발견됐다. 문제는 사연댐의 만수위가 해발 60m인데, 암각화가 새겨진 바위면은 해발 53~57m에 있다는 점이다.



이날 사연댐 수위는 46m 정도로 암각화는 수면 위에 드러나 있었다. 집중호우로 댐 수위가 오를 때마다 암각화의 침수와 노출이 반복되면서 풍화가 가속됐다. 암각화 표면은 생성 당시와 비교해 약 24% 유실된 것으로 분석됐다. 지난해 7월12일 암각화가 세계유산에 등재된 지 불과 일주일 만에 집중호우로 다시 물에 잠겨 37일간 침수되기도 했다.



사연댐은 울산시민 식수의 약 40%를 공급하고 있기에 암각화 보존을 위해 댐 수위를 낮추면 생활용수 부족 문제가 뒤따른다. 정부는 균형점을 찾고자 사연댐 여수로에 수문 3개를 설치해 집중호우 때 물을 신속하게 방류하는 해법을 확정했다. 지난 4월 실시설계를 마쳤으며 올해 하반기 공사를 시작해 2030년까지 설치를 완료할 계획이다. 연평균 38일가량인 암각화 침수일을 1일 이내로 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 허민 국가유산청장은 “지난 25년간 유로 변경 터널과 카이네틱 댐(가변형 임시 물막이), 다른 지역의 댐에서 울산에 물을 공급하는 방안까지 여러 대책이 논의됐다”면서 “수문 설치로 종지부를 찍기를 바라지만, 기후변화가 날로 심각해지는 상황까지도 고민해야 한다”고 밝혔다.



제48차 유네스코 세계유산위원회는 19일 부산 벡스코(BEXCO)에서 개회식을 하고 오는 29일까지 열린다. 한국이 1988년 세계유산협약에 가입한 이후 38년 만의 첫 개최다. 2021년 등재된 ‘한국의 갯벌’에 무안·고흥·여수·서산 갯벌을 추가하는 2단계 확대 등재가 유력하다.

