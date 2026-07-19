국민 10명 중 9명 “핵심 기술 해외 유출 처벌 강화해야”

경총, 대국민 인식 조사 결과 공개 응답자 91%, 경제안보 법안 요구

국민 10명 중 9명이 핵심 기술 해외 유출 사건에 대한 강력 대응을 요구하고 있다는 조사 결과가 나왔다.



한국경영자총협회가 19일 공개한 ‘핵심 기술 해외 유출 대응 관련 대국민 인식조사 결과’를 보면, 응답자의 92.5%가 기술 유출로 인한 한국 경제의 부정적 영향이 ‘심각’한 것으로 평가했다. 특히 응답자들은 핵심 기술 유출로 ‘추격 국가와의 기술격차 축소에 따른 국가경쟁력 약화’(53.0%)가 가장 우려된다고 꼽았다. 이어 ‘국가 안보·공급망 안정성 위협’(19.5%), ‘글로벌 시장 점유율 하락에 따른 매출 감소’(16.4%), ‘핵심 산업 쇠퇴에 따른 일자리 감소·세수 타격’(10.0%)도 우려했다.



기술 유출과 관련된 법체계 개편을 요구하는 목소리도 컸다. 응답자의 91.4%는 ‘미국·중국 등과 같이 경제안보 차원의 법체계를 마련해 대응해야 한다’고 했다. ‘현재 방식으로 충분하다’는 응답은 7.8%에 불과했다. 경총은 “기술 보호·육성을 목적으로 만들어진 개별 법률에 처벌이 부과된 현행 방식에 더해, 핵심 기술 해외 유출 범죄에 대한 보다 실효성 있는 처벌 법제가 보완돼야 한다는 요구”라고 해석했다.



핵심 기술 해외 유출 처벌 수준에 대해서는 ‘강화’ 90.7%, ‘현행 유지’ 5.3%, ‘완화’ 3.2%로 나타나 응답자 다수가 처벌 강화 필요성을 공감하는 것으로 나타났다. 징역형과 별개로 벌금·재산몰수 등 징벌적 경제적 불이익을 부과해야 한다는 의견도 90.6%로 높았다. 반면 과잉·이중 처벌 우려로 징벌적 경제적 불이익에 ‘반대’하는 응답자는 전체 5.0%로 나타났다.



국내 핵심 기술 해외 유출 적발 건수는 2021년 9건에서 2025년 33건으로 급증했고 2020년 이후 이로 인한 국가경제 피해 추산액은 23조원에 달했다.

