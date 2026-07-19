1호 대미투자 ‘에너지·조선’ 중 최종 조율

사업 결정 전 김정관 장관 방미

23일 조선협력센터 개소식 참석

원전·LNG 등 분야 유력 거론

트럼프의 ‘한국 함정’ 언급 등

조선업계도 1호 프로젝트 기대

대미 투자 프로젝트 1호 사업 결정을 앞두고 김정관 산업통상부 장관(사진)이 미국을 방문한다. 양국의 첫 프로젝트 발표를 위한 사실상 최종 조율 성격의 협상이다. 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등으로 전력 수요가 폭증하면서 관심이 높아진 에너지 분야, 혹은 미국이 구체적으로 관심을 보이고 있는 조선업 중 하나가 ‘1호 프로젝트’로 유력하다는 관측이 나온다.



19일 산업부에 따르면 김 장관은 오는 22일부터 24일까지 미국을 방문한다. 23일 미국 워싱턴DC에서 열리는 한·미 조선협력센터 개소식 참석이 핵심 일정이다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 KBS <일요진단>에서 “한미전략투자공사가 설립됐고 미국에서 투자 대상 사업들을 우리에게 보냈다. 리스트를 정밀 분석 중”이라고 현재 상황을 전했다.



대미 투자 1호 사업으로는 에너지 분야가 유력하게 거론된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2024년 기준 약 100GW(기가와트) 수준인 미국의 원전 발전 용량을 2050년까지 4배인 400GW로 확대하겠다는 목표를 세운 상태다. 산업 부흥과 AI 데이터센터 폭증을 감당할 안정적인 전력 공급이 당면 과제로 떠오르면서다. 원전이 아니더라도 액화천연가스(LNG) 발전 분야도 가능성이 충분하다.



조선업계 역시 기대를 걸고 있다. 양국은 지난 5월 한·미 조선 파트너십 이니셔티브 양해각서(MOU)를 체결하고 조선협력센터를 설립하기로 합의했다. 김 장관은 이번 방미에서 하워드 러트닉 미국 상무장관과 만나 조선산업 협력 강화 방안을 논의한다. 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 양국 책임자가 한 테이블에 앉게 된 것이다.



한국과 미국은 3500억달러 규모로 맺은 대미 투자 프로젝트 가운데 1500억달러를 조선 협력에 사용하기로 합의했다. 조선업계 관계자는 “미국의 수요와 한국의 공급 능력이 가장 잘 맞아떨어지는 분야가 조선”이라고 말했다. 한국 함정에 대한 미국 정부의 언급이 잦아지고 있다는 점도 이러한 전망에 힘을 보태고 있다. 트럼프 미국 대통령은 지난 15일(현지시간) 한화그룹이 인수한 미국 필리조선소에서 국가안보용 다목적 선박 2척이 건조되고 있다는 사실을 언급했다.



미 전쟁부(국방부)와 미 해군은 앞서 한국 조선업체에 전투함·급유함에 대한 정보요청(RFI)을 발송하기도 했다. RFI는 특정 제품 구매 계획 수립을 목적으로 가격과 인도 조건 등 정보를 파악할 때 밟는 첫 단계다.



국내 조선업체도 미국 조선 시장 선점을 위해 현지 기업과의 협력 강화에 나서고 있다.



한화그룹 필리조선소는 이날 미국 미사일방어청(MDA)의 해상 미사일 시험 계측선(MRIV) 건조 사업을 수주했다고 밝혔다. HD현대는 미국 최대 설계·조달·시공(EPC) 기업인 키윗과 조선 사업 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 키윗은 북미·남미에서 다양한 대형 해양 구조물 제작 실적을 보유한 업체다. 삼성중공업은 제너럴다이내믹스나스코 등 미국 조선사와 협력 관계를 맺고 있다. 조선업계 관계자는 “미국 정부가 아직은 해외 함정 건조를 금지하고 있기 때문에 현지 기업과 접점을 늘리면서 미국 시장 진출을 노리는 전략이 현실적”이라고 설명했다.

