4년 전쯤의 일이다. 오랜만에 실내 농구를 하게 됐는데, 몸이 예전 같지 않다는 것을 알면서도 준비운동을 대충 하고 경기에 들어갔다. 공격 상황에서 수비수를 제치려고 방향을 급하게 바꾸는 순간, 오른쪽 종아리 안쪽에서 ‘뚝’ 하는 느낌과 함께 통증이 밀려왔다. 공격을 득점으로 연결하기는 했지만, 시합이 끝난 후 찾아간 병원에서는 ‘내측 비복근’이 일부 파열됐다는 진단을 받았다. 걷는 것이 힘들었고, 정상으로 회복하는 데까지 두 달이 넘게 걸렸다.



돌이켜보면 그날의 내 몸은 갑작스러운 움직임을 받아낼 준비가 돼 있지 않았다. 준비운동은 없던 힘을 새로 만드는 것이 아니다. 이미 갖고 있는 힘을 급격한 방향 전환과 예상하지 못한 움직임 속에서도 안전하게 쓸 수 있도록 몸에게 신호를 주는 과정이다.



우리의 전력 시스템도 지금 준비가 필요한 시점이다. 전력 계통은 과거에도 수요 변화와 발전기 고장, 기상 변화에 대응해야 했다. 다만 대규모 발전소의 출력을 전력 수요에 맞춰 조정하는, ‘공급 대응’이 중심이었다. 전력 수요가 늘면 발전량을 늘리고, 수요가 줄면 발전량을 줄이는 방식이었다.



그러나 태양광과 풍력 비중이 늘수록 전력 공급은 날씨와 시간에 따라 더 크게 변한다. 냉난방과 전기차의 사용이 확대되고, 인공지능(AI) 및 데이터센터, 첨단 전략 사업들의 전력 수요도 빠르게 늘고 있다. 전기가 남는 시간과 부족한 시간이 다르고, 발전 지역과 소비 지역 사이의 거리도 여전히 존재한다.



전력 계통에서는 생산되는 전기와 소비되는 전기가 매 순간 균형을 이뤄야 한다. 따라서 발전설비를 충분히 확보하는 것만으로는 부족하다. 공급과 수요가 예상과 다르게 움직일 때에도 균형을 유지할 수 있는 능력, 즉 전력 시스템 차원의 유연성이 필요하다.



발전설비의 총량이 근육의 크기라면, 유연성은 그 힘을 필요한 순간과 장소에 맞게 쓰는 능력이다. 근육이 크다고 해서 갑작스러운 방향 전환을 반드시 잘하는 것은 아니다. 마찬가지로 발전설비가 많다고 해서 전기가 필요한 시간과 지역에 곧바로 공급되는 것이 아니다.



전력 시스템의 유연성은 다양한 수단의 조합을 통해 만들어진다. 에너지 저장장치와 양수발전은 남는 전기를 저장했다가 필요할 때 공급한다. 출력을 빠르게 조절할 수 있는 발전원은 재생에너지의 변동을 보완한다.



송전망을 보강하면 한 지역의 남는 전기를 다른 지역으로 보낼 수 있다. 공장 가동이나 전기차 충전 시간을 조정하는 수요 반응도 중요한 자원이다. AI는 발전량과 수요를 예측하고 흩어져 있는 자원을 적절한 순간에 움직이도록 돕는다.



결국 유연성은 특정 기술 하나가 아니라 전력망과 발전설비, 저장장치, 수요자원과 시장 제도 등이 함께 만들어내는 시스템의 능력이다. 근육의 크기만 키운다고 몸이 유연해지지 않는 것과 같다.



하지만 기술만 개발한다고 유연한 전력 시스템이 완성되는 것은 아니다. 송전선로와 변전소, 저장장치와 발전시설을 건설하는 과정에서 지역 주민의 우려와 반대가 뒤따르기도 한다.



전력 수요를 시간대별로 분산하려면 관련 메커니즘이 실제로 작동할 수 있도록 요금과 시장 제도도 달라져야 한다. 누구나 안정적인 전기를 원하지만, 그에 필요한 시설과 비용을 받아들이는 일은 쉽지 않다.



그래서 국민에 대한 설득은 정책을 정해놓고 동의를 구하는 홍보에 머물러서는 안 된다. 어떤 시설이 왜 필요한지, 건설하지 않으면 어떤 비용과 제약이 생기는지, 누가 부담하고 누가 편익을 얻는지를 투명하게 설명할 필요가 있다. 특히 해당 지역 주민들의 참여와 정당한 보상도 함께 논의돼야 한다.



4년 전 농구장에 서던 그날, 나는 수비수를 제치고 득점에는 성공했다. 하지만 한 골의 대가로 두 달 동안 뛰지 못했다. 에너지 정책도 목표를 먼저 달성한 뒤 전력망이 뒤늦게 ‘부상’을 입는 방식이어서는 안 된다.



유연성은 에너지 전환의 속도를 늦추기 위한 핑계가 아니다. 변화를 끝까지 감당하기 위해 미리 기술과 제도, 사회적 신뢰를 준비하는 일이다. 몸은 준비운동을 통해 유연해지지만, 전력 시스템은 기술과 국민의 이해가 함께할 때 비로소 유연해질 수 있다.