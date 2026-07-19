전남광주, GIS ‘공유재산 통합관리 시스템’ 운영

전남광주가 공유재산 현황과 무단점유 의심 지역을 지도에서 한눈에 확인할 수 있는 통합관리 시스템을 개발했다.



전남광주는 디지털 공간정보(GIS)를 활용한 ‘공유재산 통합관리 시스템’을 운영한다고 19일 밝혔다. 누락된 공유재산이나 무단점유 의심 지역을 지도에서 확인해 곧바로 관리대장에 등록할 수 있도록 한 것은 이번이 전국 처음이라고 전남광주는 설명했다.



이 시스템은 엑셀이나 한글 파일 등 문서 형태로 관리하던 공유재산 대장 정보를 공간정보 통합관리 시스템과 연계해 지도에 표시한다. 담당 공무원은 누락된 공유재산이나 무단점유 의심 지역을 발견하면 지도에서 바로 관리대장에 등록할 수 있다.



부동산종합공부 등 공적 장부와도 실시간으로 연계해 공유재산 정보가 잘못 입력되거나 누락되는 것을 줄였다.



전남광주는 통합 전인 지난해 옛 광주시가 개발한 도로점용 관리 기능을 토대로 시스템을 만들었다. 기존 시스템의 유지보수 용역을 활용해 별도 예산은 투입하지 않는 방식으로 시스템을 구축한 것이다. 향후 인공지능(AI) 기반 행정에 이용할 수 있도록 관련 데이터도 표준화했다.

