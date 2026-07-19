“신사고개역 신설 등 교통망 확충…서북 3구 공동 파크골프장 추진”

‘민선 9기’ 서울 구청장에게 듣는다 - 김미경 은평구청장

두 차례 서울 은평구의원과 두 차례 서울시의원을 거쳐 8년간 은평 구정을 이끌었다. 구청장으로서 4년이 더 주어졌다.



김미경 은평구청장(61·사진)은 6·3 지방선거에서 다시 한번 주민들의 선택을 받아 서울 최초 3선 여성 기초단체장이 됐다. 이번 선거에서 당선된 전국 기초단체장 가운데 여성 비율은 3.96%에 그쳤다. 김 구청장의 3선이 갖는 상징성은 그만큼 크다.



김 구청장은 지난 9일 경향신문 인터뷰에서 “여성도 리더십과 성과로 평가받을 수 있음을 보여준 사례라고 생각한다”며 “제가 가는 길이 누군가 따라 걷는 길이 된다는 점에서 흐트러지면 안 된다는 책임감을 더 크게 느낀다”고 말했다.



그는 “민선 9기에는 ‘점·선·면’ 구상으로 구민 삶을 잇고 은평의 경계를 넓힐 것”이라고 말했다.



‘점’은 구민 일상에 맞닿은 정책을 강화하는 것이다. 임산부·영유아 가정의 이동 부담을 덜어주는 은평구 대표 정책 ‘아이맘택시’의 경우 취약가정 등에 바우처 이용 횟수를 늘릴 계획이다. 어르신들이 시장과 복지관, 종교시설을 오가는 길에 쉬어갈 수 있도록 골목 곳곳에 ‘효도의자’도 새롭게 설치한다.



김 구청장은 “선거 기간 어르신들을 만났을 때 가장 많이 들었던 말이 ‘잠시 앉아 쉴 곳이 필요하다’는 것이었다”며 “고령화 시대에 정말 필요한 건데 놓치고 있던 부분이 아닌가 생각했다”고 말했다.



‘선’은 교통망 확충이다. 최우선 과제인 고양은평선(고양시청~새절역) 신사고개역 신설을 비롯해 고양신사선, 서부선, GTX-E 등이 현안이다. 김 구청장은 “신사고개역은 보완 용역을 통해 경제성을 확보한 만큼 국토교통부 대도시권광역교통위원회·서울시 등 관계기관과 적극 협의해 실시설계에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.



점과 선은 자치구 간 경계를 넘어 생활권과 경제권을 넓히는 ‘면’으로 이어진다. 은평구는 마포·서대문과 함께 교통망 확충과 기반시설 공동 활용, 수색역세권 개발 효과 공유 등 광역 현안에 공동 대응하는 서북 3구 협력체계를 만들 계획이다.



김 구청장은 “은평구민 70% 이상이 낮에는 (은평구) 밖에서 생활한다”며 “도로 하나만 건너면 다른 자치구이고, 생활권이 겹치기 때문에 광역화가 필요하다고 본다”고 말했다.



서북 3구는 재활용 폐기물 선별·처리 시설인 은평광역자원순환센터 건립을 함께 추진한 경험이 있다. 민선 9기 3개 자치구 수장이 모두 더불어민주당 소속으로 재편된 점도 협력에 유리한 여건이다.



민선 8기에서 은평광역자원순환센터 소유권 문제를 두고 소송까지 번진 은평구와 마포구 간 갈등도 현재 봉합 수순을 밟고 있다.



그는 우선 주민 생활과 가까운 분야부터 협력해나갈 방침이다. 김 구청장은 “첫 사업으로는 서북 3구 주민이 함께 이용할 수 있는 공동 파크골프장 조성을 추진할 것”이라고 말했다.



김 구청장의 무기는 ‘경험’이다. 선거 과정에서도 ‘경험의 차이가 미래의 차이를 만든다’는 슬로건을 내세웠다. 20여년 ‘은평 일꾼’ 경험을 바탕으로 남은 4년 지역 발전에 힘쓰겠다는 각오다.



그는 “임기를 마친 뒤 동네에서 구민을 마주쳤을 때 ‘김미경 잘했다’ ‘밥 한번 먹자’는 말을 듣는 게 소망”이라며 “주민 목소리를 정책으로 바꿔내는 현장 행정을 이어가겠다”고 말했다.

