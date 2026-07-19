21일까지 전국적으로 장맛비

정체전선, 당분간 남북 오르내려

주말 사이 내린 강한 비로 인해 전국 곳곳에 침수 피해가 발생한 가운데 당분간 정체전선이 남과 북을 오르내리며 곳곳에 다시 비를 뿌리겠다. 잠시 멈췄던 장맛비는 월요일부터 다시 이어진다. 기상청은 20일부터 21일 사이 전국에 비가 내릴 것이라고 19일 예보했다.



특히 수도권과 충청권 등 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다. 남부 지방은 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.



월요일인 20일 예상 강수량은 수도권 20~60㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원·동해안 5~20㎜, 충청권 20~80㎜ , 전라권 5~40㎜ , 경북 중·북부 20~60㎜, 대구·경북 남부 5~40㎜ , 경남 내륙 5~20㎜, 울릉도·독도 5~10㎜, 제주도 5~20㎜다.



특히 충남 서해안에는 20일 새벽부터 아침까지 시간당 20~30㎜의 강한 비가 집중되겠다.



21일에도 수도권과 강원도에 30~80㎜의 강한 비가 예보됐다. 경기 북부, 서해5도, 강원 북부내륙 등 일부 지역에는 100㎜ 이상 폭우가 쏟아질 수 있다.



그 외 지역 화요일 예상 강수량은 충청권 30~80㎜, 전라권 5~20㎜, 대구·경북 5~30㎜, 경남 서부내륙 5~20㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.



기상청은 “최근 많은 비가 내린 가운데 21일까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 각별히 유의해야 한다”고 밝혔다. 또 “많은 비로 지반이 약해진 상황이라 토사 유출, 산사태, 낙석·축대 붕괴가 일어날 수 있다”며 “계곡이나 하천 수위가 급격히 상승할 수 있어 물가 접근을 자제해야 한다”고 당부했다.



22일과 23일에도 정체전선의 영향이 이어지며 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내렸다가 잠시 그치는 ‘소강상태’가 지속되겠다.



비가 내려도 기온은 좀처럼 떨어지지 않아 고온 다습한 찜통더위가 계속되겠다. 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 전국 낮 최고기온은 20일 26~33도, 21일 27~37도로 예보됐다.

