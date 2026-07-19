강경화 대사 ‘쿠팡 문제 조율’ 후 복귀…여야 의원들도 방미 ‘대미투자’ 논의

강 대사, 의회 간 소통 중재할 듯 조현 장관도 이번주 루비오 만나

쿠팡 문제 등 한·미관계 현안을 논의하기 위해 일시 귀국했던 강경화 주미 한국대사(사진)가 19일 미국으로 돌아갔다. 한·미의원연맹 대표단과 김정관 산업통상부 장관도 연이어 미국을 방문한다. 쿠팡 개인정보 유출 사건 처리, 대미 투자 사업 결정 등을 두고 한국 정부와 이견을 보인 미 행정부·의회를 상대로 설명에 나설 것으로 보인다.



강 대사는 지난 15일 한국에 일시 귀국한 뒤 청와대, 외교부 당국자와 국회의원 등을 만났다. 강 대사는 지난 15일 조현 외교부 장관과 2시간 넘게 대화를 나눴고 다음날 청와대 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회에 참석했다.



강 대사는 쿠팡 개인정보 유출 사건, 대미 투자 등 한·미 현안에 관한 미국 측 분위기를 전한 것으로 알려졌다. 강 대사는 지난 15일 외교부 청사에서 기자들과 만나 쿠팡 문제를 두고 “제가 생각했던 것보다는 훨씬 오래가는 이슈”라고 말했다. 정부는 미국 측이 최근까지 한국이 대미 투자에 미온적이라며 불만을 표하는 상황을 감지한 것으로 전해졌다.



강 대사는 방미를 준비 중인 한·미의원연맹 소속 의원들과도 만난 것으로 알려졌다. 강 대사는 미국으로 복귀한 뒤 한·미 의회 간 소통을 조율할 것으로 보인다.



한·미의원연맹 소속 신정훈 더불어민주당 의원, 조정훈 국민의힘 의원 등 4명은 이날부터 미국 필라델피아와 워싱턴을 방문한다. SK, 한화 등 기업 관계자들도 동행한다. 이들은 주로 미 행정부와 의회에 한국 기업이 구상 중인 대미 투자 사업을 설명할 것으로 보인다.



쿠팡 개인정보 유출 사건을 두고 한국 의원들이 미국 측에 소명할 자리가 마련될 가능성도 있는 것으로 알려졌다. 미 하원은 지난 1일(현지시간) 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업을 차별 대우한다는 주장이 담긴 보고서를 공개했다.



외교·통상 수장들이 미 고위급과 만나 현안에 관해 이야기할 것이라는 관측도 나온다. 조 장관은 21일부터 사흘간 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안지역안보포럼(ARF)에서 마코 루비오 미 국무장관을 만난다. 김 장관은 오는 23일 워싱턴에서 열리는 한·미 조선협력센터 개소식에 참석해 하워드 러트닉 미 상무장관을 만나 조선업 협력 방안을 논의한다. 김 장관은 이 자리에서 대미 투자 진전 상황 등에 관한 한국 입장을 전달할 것으로 보인다.



한·미가 3500억달러(약 521조원) 규모로 맺은 대미 투자 양해각서(MOU)에 따른 1호 프로젝트는 8~9월 윤곽을 드러낼 것으로 전망된다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 KBS <일요진단 라이브>에 출연해 “조만간 한두 달 내에 (할 수 있게) 우리 쪽이 약속하고 있고, 1호 투자가 현실화할 수 있을 것으로 준비하고 있다”고 말했다.

