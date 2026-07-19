‘선관위 사태’ 띄워놓고 방향도 못 잡았다…장동혁의 ‘올공 올인’, 국힘의힘은 ‘빈손’

국회 안팎서 공세 이어갔지만 재검표·특검 놓고 결론 못 내 “장 대표 임기 연장용” 비판도

국민의힘이 6·3 지방선거 이후 선거관리위원회의 투표용지 부족 사태와 관련해 국회 안팎에서 공세 전략을 펴고 있으나 재검표나 특검 도입과 같은 명확한 결론을 도출하지 못하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 19일에도 “국민의힘 추천, 무제한 특검으로 진상을 밝혀야 한다”고 주장하며 장외투쟁을 이어갔다. 당내에서는 선관위 사태 공세의 성과는 내지 못하고 지방선거 직후 제기된 장 대표의 거취 압박만 덜어주는 결과로 이어졌다는 지적이 나온다.



장 대표는 이날 페이스북에 “7월17일 제헌절이 시민들에게는 ‘올공데이’였다. 수많은 청년과 시민이 모여 특검과 재선거를 외쳤다”며 “하루빨리 특검을 실시해야 한다”고 밝혔다.



장 대표는 이날도 비공개 일정으로 서울 송파구 올림픽공원을 방문했다. 오는 23일엔 경기 지역에서 열리는 투표용지 부족 사태 관련 시위 현장을 방문하고, 대구 시위 일정이 정해지면 대구도 갈 예정이다.



국회 국정조사특별위원회는 재검표와 특검을 두고 결론을 내리지 못하고 있다. 더불어민주당은 국민의힘의 특검 주장을 시간 끌기 전략으로 보고 재검표 추진을 당론으로 정했다. 국민의힘에서는 재검표를 처음 제안한 윤상현 국조특위 위원장이 “재검표·특검의 쌍두마차로 가야 한다”고 주장했으나, 당 차원에서는 재검표와 특검을 병행하는 안과 특검을 우선시하는 안 중에 결정하지 못한 상태다.



국조특위 소속 한 국민의힘 의원은 “민주당 입장에서는 특검이 소득이 없을 수 있다고 보고 윤 위원장이 제시한 재검표를 하자고 하는 것 아니겠나”라며 “재검표만 하는 것은 요식행위고 특검으로 가야 한다”고 말했다.



최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “재검표 관련 논의는 일정을 결정할 만큼 논의가 무르익지 않았다는 것에 공감대를 갖고 있다”며 “윤 위원장의 결의안을 통과시키지 않은 것은 민주당이다. 2차 종합특검의 강행 처리에는 속도를 내면서 국민이 바라는 참정권 침해 문제 해결엔 왜 속도 내지 않는지 되묻지 않을 수 없다”고 말했다.



당내에서는 선관위 사태에 대한 공세가 결과적으로 장 대표의 임기 연장을 위한 수단이 됐다는 평가가 나온다. 장 대표는 지방선거 전후로 꾸준히 당내에서 거취 표명을 요구받았으나 선관위 사태와 관련한 공세로 당 안팎의 비판이 분산되면서 사퇴 여론이 힘을 받을 시기를 놓친 것으로 분석된다.



한 당권파 인사는 “현재로서 장 대표에게 사퇴를 요구할 만한 명분이나 계기가 있다고 생각하지 않는다”고 말했다. 한 국민의힘 의원은 “장동혁 대표가 혼자서라도 지속해서 올림픽공원에 나가는 것은 그만큼 정치적으로 얻는 것이 많기 때문”이라며 “집회에 나와 있는 사람들의 표심은 다 장 대표가 가져가는 것”이라고 말했다.

