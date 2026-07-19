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친청계 ‘최고위원 생일별 투표 전략’ 공유에…친명계 “이게 진짜 계파 정치 아니냐” 격앙

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본문 요약

8·17 더불어민주당 전당대회 예비경선을 이틀 앞둔 19일 정청래 민주당 의원이 최고위원 선거에 나온 후보 중 '함께하는 의원'을 공식화하면서 지지층 사이에 생일별 투표 전략이 공유됐다.

김민석 의원을 지원하는 한 의원은 "생일로 투표하라는 지침을 내는 게 진짜 계파 정치 아니냐"며 "당원에 대한 모독"이라고 했다.

채현일 민주당 의원도 페이스북에 "최고위원을 '태어난 달'에 따라 찍으라는 것이 당원주권이냐"며 "전당대회를 정책과 비전의 경쟁이 아닌 계파별 지분 경쟁으로 흐르게 할 우려가 크다"고 썼다.

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친청계 ‘최고위원 생일별 투표 전략’ 공유에…친명계 “이게 진짜 계파 정치 아니냐” 격앙

입력 2026.07.19 21:31

수정 2026.07.19 21:32

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최민희·이성윤·한민수 ‘밀어주기’

“서로 편가르기 자제해야” 주장도

8·17 더불어민주당 전당대회 예비경선을 이틀 앞둔 19일 정청래 민주당 의원이 최고위원 선거에 나온 후보 중 ‘함께하는 의원’을 공식화하면서 지지층 사이에 생일별 투표 전략이 공유됐다. 친이재명(친명)계에서는 계파 해체를 주장해온 정 의원이 오히려 계파 정치를 부추긴다는 비판이 제기됐다. 선출직 최고위원 5명 중 다수를 차지하기 위한 친명계와 친정청래(친청)계 간 경쟁이 심화하는 모양새다.

정 의원은 전날 유튜브 채널 ‘정청래TV’에서 “최민희, 이성윤, 한민수 이렇게 저와 함께하는 분들께도 많은 성원을 부탁드린다”고 말했다. 예비경선에서 친청계 후보 3명에게 투표해달라는 취지로 보인다. 정 의원 지지층을 중심으로 예비경선에서 친청계 후보 3명 모두 통과시키기 위한 전략을 공유하고 있다. 친청 성향 SNS 계정인 김어준저장소 등에서 1~4월생은 최·이 후보에게, 5~8월생은 이·한 후보에게, 9~12월생은 최·한 후보에게 투표하라는 ‘더불어민주당 전당대회 투표 지침’ 이미지가 공유됐다. 특정 후보에게 표가 쏠리는 현상을 막겠다는 취지다.

친명계에선 격앙된 반응이 나왔다. 김민석 의원을 지원하는 한 의원은 “생일로 투표하라는 지침을 내는 게 진짜 계파 정치 아니냐”며 “당원에 대한 모독”이라고 했다. 채현일 민주당 의원도 페이스북에 “최고위원을 ‘태어난 달’에 따라 찍으라는 것이 당원주권이냐”며 “전당대회를 정책과 비전의 경쟁이 아닌 계파별 지분 경쟁으로 흐르게 할 우려가 크다”고 썼다.

다른 당권 주자들은 공개 일정을 일부 최고위원 후보와 함께하면서도, 최고위원 후보를 공개적으로 지원하는 발언은 꺼리는 분위기다. 김 의원 측 다른 의원은 “(반청) 후보가 너무 많아서, 예비경선 때까지는 특정 후보를 지원하지 않는 흐름으로 갈 거 같다”고 말했다. 송영길 의원을 지원하는 다른 의원도 “노골적으로 특정 후보를 지지하기 시작하면 다른 후보들도 더 노골적으로 할 수밖에 없다”며 “서로 편 가르기를 해서 지지자가 갈라지면 안 된다는 금도는 지켜줘야 한다”고 했다.

김 의원은 이날 최고위원에 출마한 임미애 의원과 함께 경북 안동시의회 등을 방문했다. 정 의원은 전북 전주와 군산 등의 당원들을 만나고 이해찬 전 총리의 배우자가 후원회장을 맡아줬다고 밝혔다. 송 의원은 경남 김해 노무현 전 대통령 묘역에 참배했다.

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