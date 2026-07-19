5년 전 대형 화재 겪고도…쿠팡, 안전관리 제대로 했나

원인 규명에 따라 책임론 불가피 규제 문제 ‘대미 로비’와 맞물려 소비자들 반감 더 커질 가능성도

쿠팡 물류센터에서 약 5년 만에 또다시 대형 화재가 발생하면서 화재 원인 규명에 따라 쿠팡의 안전관리 책임도 다시 논란이 될 것으로 보인다.



쿠팡은 인천 물류센터 화재와 관련해 지난 18일 입장문을 내고 “이번 인천 물류센터 화재로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다”고 밝혔다. 쿠팡은 “물류센터 6층에서 발생한 화재 인지 후 즉시 119 신고를 진행했고 소방당국의 신속한 출동이 이어졌으며 당시 물류센터에 있던 직원 모두가 안전하게 대피했다”면서 “소방관분들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되고 있는 소방활동 등을 적극 지원하는 것은 물론 관계당국의 조사에도 적극 협조할 것”이라고 했다. 또 “이번 화재로 어려움을 겪고 계시는 지역주민 여러분에 대한 지원도 적극 진행할 예정”이라고 덧붙였다.



적재물이 많고, 개방형 구조를 띤 물류센터 특성상 화재 진압이 쉽지 않은 것으로 분석된다.



쿠팡 물류센터에서 비슷한 화재가 또다시 일어나면서 쿠팡이 제대로 안전관리를 해왔는지에 대한 지적이 불가피할 것으로 보인다. 2021년 이천 덕평 물류센터 사고 이후 쿠팡이 재발을 막기 위한 실효성 있는 대책을 마련하고 제대로 이행해왔는지가 중요해졌다.



특히 쿠팡이 미국 정부에 로비를 펼치면서 쿠팡 규제 문제가 한·미 외교 현안으로 비화할 동안, 정작 사업 현장인 한국에서 안전관리를 소홀히 한 것으로 드러난다면 이에 대한 소비자들의 반감이 커질 가능성도 있다.



김범석 쿠팡Inc 의장이 2021년 이천 물류센터 화재 당시 국내 법인 대표직에서 사임한 것을 두고 중대재해처벌법을 피하려 했다는 해석도 제기됐었다.



유통업계 관계자는 “쿠팡이 미국 정부와 정치권 로비에는 열심이면서 국민들의 정보 보호는 물론 인명피해 우려에는 무관심한 것 아니냐는 지적을 피하기 어려울 것”이라고 말했다.

