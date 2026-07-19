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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 대러시아 제재 법안의 적용 대상에 이란도 포함해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령이 언급한 법안은 최근 미국 상원이 공개한 대러시아 제재 법안 수정안을 가리키는 것으로 해석된다.

고 그레이엄 상원의원이 생전 역점을 두고 추진한 이 법안은 러시아산 원유와 천연가스를 가장 많이 수입하는 상위 5개국에 대해 미국 대통령이 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 권한을 부여하는 내용을 담고 있다.

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트럼프 “대러 제재 법안에 이란 추가해야” 압박 나서

입력 2026.07.19 21:47

  • 박은경 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 대러시아 제재 법안의 적용 대상에 이란도 포함해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 트루스소셜에 “공화당은 대러시아 제재 법안에 이란을 추가해야 한다”고 적었다. 이어 지난 11일 갑작스럽게 별세한 측근 린지 그레이엄 상원의원을 언급하며 “그것이 린지가 원했던 것이며, 실제로 그렇게 될 예정이었다”고 밝혔다.

트럼프 대통령이 언급한 법안은 최근 미국 상원이 공개한 대러시아 제재 법안 수정안을 가리키는 것으로 해석된다.

고 그레이엄 상원의원이 생전 역점을 두고 추진한 이 법안은 러시아산 원유와 천연가스를 가장 많이 수입하는 상위 5개국에 대해 미국 대통령이 최대 100%의 관세를 부과할 수 있도록 권한을 부여하는 내용을 담고 있다.

또 최종 관세율은 미국 무역대표부(USTR)가 결정하도록 했으며 대통령이 미국의 국익에 부합한다고 판단할 경우 제재 적용을 유예할 수 있는 재량권도 명시했다.

백악관은 그동안 대러시아 제재 법안이 러시아와 우크라이나 간 종전 협상에 걸림돌이 될 수 있다는 이유로 부정적인 입장을 보여왔다.

그러나 블룸버그통신은 지난 14일 트럼프 대통령이 의회 내 핵심 우군이었던 그레이엄 의원의 사망 이후, 고인이 마지막까지 추진했던 대러시아 제재 법안을 지지하는 쪽으로 입장을 선회할 가능성이 있다고 보도했다.

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