간판만 ‘온라인’이면 소용없다···이 대통령 ‘농산물 유통 개혁’ 주문에 전문가들 “법 개정이 먼저”

최근 이재명 대통령이 농산물 유통 구조 개혁을 강조하면서 개혁 방향에 관심이 쏠린다. 정부가 온라인 도매시장을 추진하고 있지만 온라인에서도 기존 도매업체의 영향력이 크다는 점이 한계로 지목된다. 전문가들은 법 개정을 통해 유통구조를 단순화하고 물류의 효율성을 높이자고 주장한다.

이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 “시장 가격과 현지 생산 가격 간 괴리가 크고, 소비 가격은 계속 올라가기만 한다”며 “(농산물) 유통 구조를 근본적으로 개혁해야 한다”고 밝혔다.

지난 17일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS) 통계를 보면 전날 양파 소매가는 kg당 1555원으로 같은 단위로 환산한 중도매인 판매가(1015원)보다 53% 비쌌다. 토마토도 소매가는 kg당 4003원이었지만 중도매가는 같은 기준에 2652원으로 차이가 컸다.

국내 농산물은 크게 농민→도매시장법인→중도매인→소매상→소비자의 경로로 유통된다. 거래 단계마다 상품이 이동하여 운송·하역 등 추가 비용이 발생하고 유통업체의 마진과 수수료가 붙으면서 가격이 오르는 구조다.

문제의 핵심으로 지목되는 곳은 도매시장이다. 지난 15일 국회에서 열린 ‘농산물 도매시장의 경쟁 제한적 규제 개선을 위한 정책 세미나’에서 김윤정 한국법제연구원 선임연구위원은 “국내 도매시장은 도매시장법인과 중도매인 등 두 단계 도매상을 반드시 거치도록 하고 있다”며 “중도매인 중 산지와 거래할 역량이 있는 곳도 반드시 도매시장법인을 거쳐야 해 경쟁이 제한된다”고 지적했다. 농수산물유통안정법에 반드시 거쳐야 하는 단계가 많다 보니 유통비가 불어난다는 것이다.

이에 대응해 정부는 지난해 9월 농산물 유통과정 개선안을 발표해 유통 과정을 낮춘 온라인 도매시장 활성화를 추진키로 했다.

다만 현장에선 온라인 도매시장의 한계에 대한 지적이 나온다. 엄청나 농민의길 정책위원장은 “온라인 도매시장은 유통시장을 다변화하겠다는 의도인데, 이미 기존에 가락시장에서 거래하는 도매법인과 중도매인이 다 들어와 있어 다변화가 퇴색된 상태”라며 “오히려 청년농과 농민이 직접 소비자를 연결하기 위해 네이버스토어 등을 열고 있는데 정부가 나서 온라인 도매시장을 하면 그 농민들이 밀려날 수 있다”고 말했다.

온라인 구매가 확대된다고 해도, 유통비용이 낮아지기 어렵다는 견해도 있다. 장윤정 국회예산정책처 예산분석관은 지난 16일 보고서에서 “온라인 구매 확대는 소비자 편의성을 높이는 측면이 있지만 물류비, 포장비, 인건비 등 유통비용 증가 요인으로 작용할 수 있다”고 짚었다.

이 때문에 법률 개정을 통해 유통 구조를 단순화하고, 효율성을 높이기 위한 농산물 관리 방안이 병행돼야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다.

김 선임연구위원은 “농수산물유통안정법을 개정해 도매시장법인과 중도매인의 사업영역 제한을 완화하고 산지와 소비자에서 자유로운 경쟁이 이뤄지도록 해야 한다”고 말했다. 장 분석관은 “단순히 유통 단계를 축소하는 방식만으로 해결하기보다는 산지–도매–소매–배송 전 과정의 물류, 정보, 재고관리 효율성을 높이는 방향으로 접근할 필요가 있다”고 제언했다.