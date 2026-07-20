‘일주일 유예’ 김건희 24일 대법 선고…오세훈·최태원까지 법조계 슈퍼위크

전직 영부인 김건희 여사에 대한 첫 대법원 선고가 이번주 예정된 가운데 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건 1심 선고와 최태원 SK그룹 회장·노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 선고도 잇따라 열린다. 정치권과 재계를 둘러싼 주요 사건들이 한꺼번에 결론을 앞두고 있는 만큼 각 판결이 미칠 후폭풍도 적지 않을 것으로 보인다.

19일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 오는 24일 김 여사의 자본시장법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의에 대한 상고심 선고를 진행한다. 김 여사가 구속기소된 지 약 11개월 만이다.

김 여사는 도이치모터스 주가조작 사건에 전주로 가담해 부당이득을 취한 혐의와 통일교 측으로부터 샤넬백과 그라프 목걸이 등 고가의 금품을 받고 각종 현안 청탁에 관여한 혐의, 명태균씨로부터 무상 여론조사를 제공받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이 사건은 1심과 2심 판단이 크게 엇갈려 논란이 됐다. 1심은 통일교 금품수수 혐의 일부만 유죄로 인정하고 징역 1년8개월과 추징금 1281만여원, 그라프 목걸이 몰수를 선고했다.

반면 2심은 김 여사가 도이치모터스 사건에서 단순 투자자를 넘어 시세조종 과정에 관여했다고 판단하면서 주가조작 혐의를 유죄로 뒤집었다. 세차례에 걸쳐서 통일교 측으로부터 받은 금품 역시 유죄로 봤다. 형량도 징역 4년, 벌금 5000만원, 추징금 2094만원으로 크게 늘었다.

정치자금법 위반 혐의는 막판 최대 변수로 떠올랐다. 김 여사 사건에서는 1심과 2심 모두 무죄가 선고됐지만, 최근 서울중앙지법은 같은 명태균 여론조사 의혹으로 기소된 윤석열 전 대통령에게 1심에서 유죄를 선고했다. 재판부는 윤 전 대통령 부부와 명씨 사이에 무상 여론조사 제공에 대한 묵시적 합의가 있었다고 판단했고, 판결문에는 김 여사를 공동정범으로 볼 수 있다는 취지의 내용도 담겼다. 김 여사 사건을 수사한 민중기 특별검사팀(특검)은 해당 판결을 참고해야 한다는 의견서를 대법원에 냈고, 김 여사 측은 단순히 여론조사 결과를 아는 것이 정치자금법 위반은 아니라고 맞서고 있다.

이에 따라 대법원의 판단은 크게 주가조작 혐의와 정치자금법 위반 혐의에 집중될 것으로 보인다. 대법원이 주가조작 혐의의 유죄 판단이나 정치자금법 위반 혐의 무죄 판단 중 하나라도 잘못이 있다고 판단하면 다시 서울고법으로 돌려보내게 된다. 통일교 금품수수의 경우 관련 사건에서 윤영호 전 통일교 세계본부장과 ‘건진법사’ 전성배씨의 유죄가 대법원에서 확정된 만큼 이번에 김 여사 혐의가 뒤집힐 가능성은 크지 않다는 분석이 우세하다.

윤 전 대통령 부부 사건의 파장은 다른 재판에도 이어질 전망이다. 우선 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 22일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건 1심 선고를 내린다. 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 비공표 여론조사 결과를 제공받고, 후원자인 사업가 김한정씨가 비용 3300만원을 대신 납부하도록 한 혐의다. 특검은 오 시장에게 징역 1년6개월과 추징금 3300만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 반면 오 시장 측은 명씨 진술 외에 직접 증거가 부족하다며 혐의를 전면 부인하고 있다. 최근 윤 전 대통령 사건에서 법원이 명씨 진술의 신빙성을 상당 부분 인정한 만큼 오 시장 사건에서도 재판부가 어떤 판단을 내릴지 주목된다.

24일에는 서울고법 가사1부(재판장 이상주)가 최태원 회장과 노소영 관장의 재산분할 파기환송심 선고를 진행한다. 이 사건은 재산분할 규모만 수조원대에 달한다. 앞서 1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 재산분할금 665억원을 지급하라고 판결했으나, 2심은 노 관장의 기여도를 폭넓게 인정해 재산분할 규모를 1조3808억원으로 늘리고 위자료도 20억원으로 증액했다.

이후 대법원은 노태우 전 대통령 측 비자금 300억원이 SK 성장 과정에 투입됐더라도 불법 자금인 만큼 재산분할 산정 과정에서 노 관장의 기여로 평가하기 어렵다며 재산분할 부분을 파기환송했다.

이번주 나오게 될 파기환송심 선고에서는 SK 주식의 분할 대상 여부와 평가 기준 시점, 노 관장의 기여도 인정 범위가 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 결과에 따라 재산분할 규모가 크게 달라질 것으로 보인다.