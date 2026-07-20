월요일 출근길 ‘물바다’ 주의···중부 최대 80mm 돌풍·번개 동반한 ‘기습 폭우’

남부지방은 낮 최고기온 33도 ‘찜통더위’

월요일인 20일 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 최대 80㎜의 강한 비가 쏟아지겠다. 비가 상대적으로 적게 내리거나 소강상태를 보이는 남부지방은 낮 최고기온이 33도까지 오르며 찜통더위가 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 수도권과 세종·충남 북부는 이날 오전까지, 경북 중·북부는 늦은 오후부터 저녁 사이 시간당 20~30㎜의 집중호우가 예상된다. 비가 오는 동안 돌풍이 불거나 천둥·번개가 치는 곳도 있어 각별한 주의가 필요하다.

지역별 예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜, 서해5도 20~60㎜다. 대전·세종·충남에는 20~80㎜, 강원 내륙·산지와 충북, 경북 중·북부에는 20~60㎜가 예보됐다. 강원 동해안과 제주도는 5~20㎜, 광주·전남과 전북, 대구·경북 남부, 부산·울산·경남은 5~40㎜의 비가 내리겠다.

비가 소강상태를 보이는 남부지방과 제주도를 중심으로는 높은 습도 속 무더위가 기승을 부리겠다. 일부 충청권과 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효된 가운데 낮 최고기온은 26∼33도로 예상된다. 폭염특보가 내려진 지역의 최고체감온도는 33도 안팎으로 특히 경상권과 제주도는 35도까지 오르는 곳이 있겠다.

밤에도 열기가 쉽게 식지 않겠다. 전라권과 경남권, 제주도에는 열대야주의보가 발표됐으며, 그 밖의 지역에서도 밤 최저기온이 25도 이상을 유지해 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.