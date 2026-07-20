비아파트 공급 속도낸다···국토부, 오늘부터 신축매입임대 자금지원 확 늘린다

국토교통부는 신속한 비아파트 공급을 위해 지난 5월 22일 발표한 신축매입임대주택 민간 사업자 자금조달 부담 완화 방안을 20일부터 전면 시행한다.

20일 국토부에 따르면 한국토지주택공사(LH)가 민간 사업자에게 선지급하는 토지 확보 지원금을 토지비의 최대 80%까지 확대한다. 주택도시보증공사(HUG)는 잔여 토지비와 설계비 등 초기 사업비에 대한 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증을 강화하고, 공정률에 맞춰 3개월 단위로 공사비를 지급한다.

이번 조치로 신축매입임대 사업에 참여하는 민간 사업자의 초기 자금 부담은 크게 줄어들 전망이다. 기존에는 토지비의 약 30%를 자체 조달해야 했지만 앞으로는 10% 수준만 부담하면 된다. 공사 기간 중 발생하는 자금 부족 문제도 일부 해소될 것으로 국토부는 기대했다.

이번 조치는 지원 효과를 높이고자 앞서 올해 접수한 건에도 모두 소급 적용된다.

매입 물량을 확대하기 위해 전체 동 단위뿐 아니라 일부 세대만 매입하는 방식도 허용한다. 규제지역의 최소 매입 기준도 기존 서울 19가구·경기 50가구 이상에서 서울·경기 10가구 이상으로 완화한다. 이 조치는 LH가 20일부터 공고하는 신축매입임대 사업부터 즉시 적용된다.

공사비 연동형 방식으로 이미 약정된 사업은 공사비 검증 과정에 시간이 걸려 사업이 지연되는 점을 고려해 지난달 29일부터 ‘선 착공·후 공사비 검증’ 방식을 시행하고 있다. 대책 발표일인 5월 22일 기준으로 소급 적용된다.

한성수 국토부 주거복지정책관은 “비아파트 공급을 위한 신축매입임대 주택 사업의 모든 단계에서 현장과 적극 소통하고 애로점을 지속 발굴해 개선하겠다”며 “전세사기 걱정 없이 안심하고 거주할 수 있는 비아파트를 단기간 집중 공급하고 주변 시세보다 낮은 월세로 제공해 청년층의 주거 부담을 덜겠다”고 말했다.