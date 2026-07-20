‘방러’ 최선희 만난 푸틴 “우크라전 지원 감사”···김정은 안부도 전해

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 자국을 방문 중인 최선희 북한 외무상과 만났다고 타스통신이 보도했다.

드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 브리핑을 열고 “푸틴 대통령은 이날 최 외무상에게 “특별군사작전(러시아·우크라이나 전쟁)에 대한 북한의 지원에 다시 한 번 감사드린다고 말했다”고 전했다.

푸틴 대통령은 또 최 외무상을 통해 김정은 북한 국무위원장에게 따뜻한 안부를 전했다고 페스코프 대변인은 설명했다. 타스통신은 푸틴 대통령이 “러시아와 북한 관계는 모든 분야에서 발전하고 있다”며 북·러 관계를 높이 평가했다고 보도했다.

이에 최 외무상은 “김 위원장이 최근 러시아와의 관계를 전면적으로 발전시키는 데에 대한 전략적 초점을 재확인했다”고 밝혔다고 페스코프 대변인은 전했다. 이어 북한이 러시아의 주권과 영토 보전을 위한 노력을 지지한다고도 강조했다.

최 외무상이 러시아를 찾은 것은 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 김 위원장의 연내 모스크바 방문을 조율하기 위함이 아니냐는 관측이 나온다.