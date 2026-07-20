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국내 개인 차량 2대 중 1대는 ‘50대 이상’ 소유···사상 첫 과반

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본문 요약

국내에 등록된 개인 차량 2대 중 1대는 50대 이상이 소유한 것으로 나타났다.

업계는 자동차 시장의 고급화 및 대형화 추세가 50대 이상 차주 비중 확대를 이끈 핵심 요인이라고 분석한다.

중장년층의 선호도가 높은 대형 세단 시장의 경우, 현대자동차 '더 뉴 그랜저'가 지난 6월 1만 62대 판매되며 월간 베스트셀링카에 올랐다.

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국내 개인 차량 2대 중 1대는 ‘50대 이상’ 소유···사상 첫 과반

입력 2026.07.20 07:54

  • 박상영 기자

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더 뉴 그랜저. 현대자 제공

더 뉴 그랜저. 현대자 제공

국내에 등록된 개인 차량 2대 중 1대는 50대 이상이 소유한 것으로 나타났다. 자동차 시장의 고급화와 대형화 추세가 이어지면서 경제력을 갖춘 중장년층이 시장의 핵심 소비층으로 확고히 자리 잡았다는 분석이다.

20일 국토교통부 자동차 등록 통계를 보면 지난 6월 말 기준, 50대 이상 차주 명의로 등록된 개인 차량은 총 1340만2000대였다. 이는 전체 개인 등록 차량(2667만6000대)의 50.2%에 달하는 수치로, 50대 이상 차주의 비중이 절반을 넘은 것은 이번이 처음이다.

연령대별로는 50대가 632만6000대(23.7%)로 가장 많았고, 40대(522만1000대)와 60대(509만 8000대)가 그 뒤를 이었다.

반면, 30대 이하 차주의 비중은 14.9%로 감소했다. 이들의 자동차 등록 대수는 지난해 12월 410만 2천 대에서 올해 6월 398만5000대로 줄어들며 400만 대 선이 무너졌다.

업계는 자동차 시장의 고급화 및 대형화 추세가 50대 이상 차주 비중 확대를 이끈 핵심 요인이라고 분석한다. 중장년층의 선호도가 높은 대형 세단 시장의 경우, 현대자동차 ‘더 뉴 그랜저’가 지난 6월 1만 62대 판매되며 월간 베스트셀링카에 올랐다.

대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 시장 역시 현대차 아이오닉 9, 기아 EV9, 볼보 EX90 등이 잇달아 출시되며 대형차의 인기를 견인하고 있다. 여기에 볼보 ES90, 제네시스 GV90 등 다양한 대형 전기차들도 출격을 대기 중이다.

이처럼 고급·대형차가 늘면서 차량 가격이 동반 상승함에 따라, 상대적으로 구매력이 높은 중장년층이 시장을 주도하는 흐름은 당분간 이어질 전망이다.

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