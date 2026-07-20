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안철수, 이 대통령 향해 “부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하라”

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본문 요약

안철수 국민의힘 의원이 20일 이재명 대통령에게 "부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하기 바란다"고 밝혔다.

안 의원은 "노무현, 문재인 정부에 이어 이 대통령에게도 부동산 실패의 그림자가 어른거린다"며 "문 전 대통령과 당내 권력 문제는 논의하면서, 국민의 최대 민생 현안인 부동산 문제에 대해서 그 정도 요청도 못하겠느냐"고 밝혔다.

안 의원은 "아마도 23일은 이 대통령을 추켜세우는 메가부동산 쇼를 상영하려 할 것"이라며 "그러나 그런 기획은 접고, 정책의 설계자와 집행자, 책임자가 국민 앞에서 가감 없이 실패의 원인을 분석해야만, '부동산 대토론회'에 걸맞은 대안이 나올 것"이라고 썼다.

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안철수, 이 대통령 향해 “부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하라”

입력 2026.07.20 07:55

  • 박순봉 기자

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안철수 국민의힘 의원이 20일 이재명 대통령에게 “부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하기 바란다”고 밝혔다. 이재명 정부는 오는 23일 부동산 대토론회를 개최한다.

안 의원은 이날 페이스북에 “(이재명) 정부 정책은 실수요자들의 기대와 거꾸로 가고 있다. 특히 대출 규제를 강화하고 보유세 인상을 거론하는 것은 문재인 정부의 실패한 부동산 정책과 놀라울 정도로 닮았다”며 이같이 적었다.

안철수 국민의힘 의원이 지난 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

안철수 국민의힘 의원이 지난 12일 국회에서 무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당 반대 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

안 의원은 “문 전 대통령은 28번의 부동산 정책을 발표했고, 모두 실패했다”며 “서울 아파트값은 2배로 뛰었고 LH(한국토지주택공사) 사태로 파국을 맞았다”고 썼다. 그는 김 전 장관을 두고는 “‘아파트가 빵이라면 밤을 새워서라도 만들겠다’고 했지만, 말뿐이었으며 신규 공급은 커녕 민간 재개발, 재건축마저 좌초시켰다”며 “김수현 전 정책실장은 어떻습니까. 보유세와 거래세 중과를 주도하며 소위 ‘똘똘한 한 채’ 현상을 창시하고도, 정작 자가 아파트 재건축은 성사시켰다”고 적었다.

안 의원은 “노무현, 문재인 정부에 이어 이 대통령에게도 부동산 실패의 그림자가 어른거린다”며 “문 전 대통령과 당내 권력 문제는 논의하면서, 국민의 최대 민생 현안인 부동산 문제에 대해서 그 정도 요청도 못하겠느냐”고 밝혔다.

안 의원은 “아마도 23일은 이 대통령을 추켜세우는 메가부동산 쇼를 상영하려 할 것”이라며 “그러나 그런 기획은 접고, 정책의 설계자와 집행자, 책임자가 국민 앞에서 가감 없이 실패의 원인을 분석해야만, ‘부동산 대토론회’에 걸맞은 대안이 나올 것”이라고 썼다.

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