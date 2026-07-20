안철수, 이 대통령 향해 “부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하라”

안철수 국민의힘 의원이 20일 이재명 대통령에게 “부동산대토론회에 문재인, 김현미, 김수현을 패널로 초청하기 바란다”고 밝혔다. 이재명 정부는 오는 23일 부동산 대토론회를 개최한다.

안 의원은 이날 페이스북에 “(이재명) 정부 정책은 실수요자들의 기대와 거꾸로 가고 있다. 특히 대출 규제를 강화하고 보유세 인상을 거론하는 것은 문재인 정부의 실패한 부동산 정책과 놀라울 정도로 닮았다”며 이같이 적었다.

안 의원은 “문 전 대통령은 28번의 부동산 정책을 발표했고, 모두 실패했다”며 “서울 아파트값은 2배로 뛰었고 LH(한국토지주택공사) 사태로 파국을 맞았다”고 썼다. 그는 김 전 장관을 두고는 “‘아파트가 빵이라면 밤을 새워서라도 만들겠다’고 했지만, 말뿐이었으며 신규 공급은 커녕 민간 재개발, 재건축마저 좌초시켰다”며 “김수현 전 정책실장은 어떻습니까. 보유세와 거래세 중과를 주도하며 소위 ‘똘똘한 한 채’ 현상을 창시하고도, 정작 자가 아파트 재건축은 성사시켰다”고 적었다.

안 의원은 “노무현, 문재인 정부에 이어 이 대통령에게도 부동산 실패의 그림자가 어른거린다”며 “문 전 대통령과 당내 권력 문제는 논의하면서, 국민의 최대 민생 현안인 부동산 문제에 대해서 그 정도 요청도 못하겠느냐”고 밝혔다.

안 의원은 “아마도 23일은 이 대통령을 추켜세우는 메가부동산 쇼를 상영하려 할 것”이라며 “그러나 그런 기획은 접고, 정책의 설계자와 집행자, 책임자가 국민 앞에서 가감 없이 실패의 원인을 분석해야만, ‘부동산 대토론회’에 걸맞은 대안이 나올 것”이라고 썼다.