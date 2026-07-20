이란 “미국, 세이프가드 적용되는 평화적 목적 핵 시설 공격”

이란이 남서부 다르코빈에 건설 중인 원자력발전소 현장이 미국 공습을 받았다고 19일(현지시간) 주장했다.

이란원자력기구(AEOI)는 성명을 통해 이날 오전 3시39분쯤 미국의 공격이 있었으며 이들이 “여러 발의 발사체를 사용했다”고 밝혔다.

이어 “국제적 세이프가드가 적용되는 평화적 목적의 핵 시설을 공격하는 것은 명백한 국제법 위반”이라고도 강조했다. 세이프가드란 국제원자려기구(IAEA)가 한 국가의 핵 물질 및 시설이 군사 목적으로 사용되지 않는지 감시·검증하는 제도다.

IAEA는 공식 SNS 계정을 통해 “다르코빈 원전 현장에서 발생했다는 공격 관련 보도 내용을 확인하고 있다”는 입장을 냈다. 그러면서 “해당 시설은 아직 건설 초기 단계로 IAEA가 마지막으로 방문했을 때 핵 물질은 존재하지 않았다”고 짚었다.

이번 공격이 방사선 누출 등 위험이 없을 것으로 보이지만 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 모든 핵 관련 시설 주변에서 군사 행동을 자제해달라고 촉구했다.

AP통신은 미국의 민간위성업체 플래닛 랩스가 지난 9일 촬영한 사진을 보면 다르코빈 원전의 실제 건설은 거의 이뤄지지 않았다고 전했다.