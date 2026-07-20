창간 80주년 경향신문

인천 쿠팡물류센터 화재 사흘째···붕괴 가능성에 반경 116m ‘주민 대피령’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업이 사흘째 이어지고 있다.

계속된 화재에 건물 붕괴 우려가 나오면서 불류센터 인근에는 주민대피령이 내려졌다.

20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시54분 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 49시간이 지난 이날 오전 8시 현재까지도 꺼지지 않고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 쿠팡물류센터 화재 사흘째···붕괴 가능성에 반경 116m ‘주민 대피령’

입력 2026.07.20 08:30

수정 2026.07.20 08:38

펼치기/접기
  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
19일 오전 전날 화재가 발생한 인천 석남동 쿠팡32물류센터에서 소방대원들이 진화작업을 벌이고 있는 가운데 검은 연기가 계속 치솟고 있다. 2026.07.19. 김정근기자

19일 오전 전날 화재가 발생한 인천 석남동 쿠팡32물류센터에서 소방대원들이 진화작업을 벌이고 있는 가운데 검은 연기가 계속 치솟고 있다. 2026.07.19. 김정근기자

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업이 사흘째 이어지고 있다. 계속된 화재에 건물 붕괴 우려가 나오면서 불류센터 인근에는 주민대피령이 내려졌다.

20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시54분 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 49시간이 지난 이날 오전 8시 현재까지도 꺼지지 않고 있다.

소방 당국은 화재 발생 이틀째인 전날 오후 11시 초진을 목표로 진화에 나섰으나, 센터 내부에 보관 중인 가연성 물질이 많은데다가 내부 구조가 복잡해 진화에 어려움을 겪고 있다.

소방은 화재 발생 첫날 발령한 국가소방동원령을 유지하며 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다. 소방은 전날 내부의 연기를 밖으로 빼내고 용수를 안쪽까지 분사하기 위해 외벽 일부를 부수는 파괴 작업도 진행했다.

불길이 계속되면서 건물 붕괴 우려도 제기됐다. 서해구는 상황판단회의를 열고 선제적으로 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 내렸다. 대상은 쿠팡 남측 상가·공장으로, 주거지역은 포함되지 않았다.

임시 대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 각각 46세대(75명)와 43세대(93명) 등 89세대(168명)가 머무는 것으로 파악됐다. 서해구는 현장 인근 어린이집 31곳과 인근 초등학교를 대상으로 이날 하루 휴원 및 휴교를 권고했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글