인천 쿠팡물류센터 화재 사흘째···붕괴 가능성에 반경 116m ‘주민 대피령’

지난 18일 발생한 인천 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업이 사흘째 이어지고 있다. 계속된 화재에 건물 붕괴 우려가 나오면서 불류센터 인근에는 주민대피령이 내려졌다.

20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시54분 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 49시간이 지난 이날 오전 8시 현재까지도 꺼지지 않고 있다.

소방 당국은 화재 발생 이틀째인 전날 오후 11시 초진을 목표로 진화에 나섰으나, 센터 내부에 보관 중인 가연성 물질이 많은데다가 내부 구조가 복잡해 진화에 어려움을 겪고 있다.

소방은 화재 발생 첫날 발령한 국가소방동원령을 유지하며 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다. 소방은 전날 내부의 연기를 밖으로 빼내고 용수를 안쪽까지 분사하기 위해 외벽 일부를 부수는 파괴 작업도 진행했다.

불길이 계속되면서 건물 붕괴 우려도 제기됐다. 서해구는 상황판단회의를 열고 선제적으로 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 내렸다. 대상은 쿠팡 남측 상가·공장으로, 주거지역은 포함되지 않았다.

임시 대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 각각 46세대(75명)와 43세대(93명) 등 89세대(168명)가 머무는 것으로 파악됐다. 서해구는 현장 인근 어린이집 31곳과 인근 초등학교를 대상으로 이날 하루 휴원 및 휴교를 권고했다.