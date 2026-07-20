맘다니 “네타냐후 9월 뉴욕 방문하면 체포할 것”···후보시절에도 ‘전쟁범죄자 영장 집행’ 언급

조란 맘다니 미국 뉴욕시장이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 오는 9월 유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문할 경우 그를 체포하기 위한 법적 조치를 검토하고 있다고 밝혔다.

맘다니 시장은 지난 18일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 “네타냐후 총리는 국제형사재판소(ICC)에 기소된 전쟁 범죄자”라며 이같이 말했다.

그는 네타냐후 총리 체포를 위한 구체적인 법적 권한에 관해서는 “뉴욕시 법무국과 적극적으로 논의 중”이라며 “뉴욕시에서 법이 허용하는 범위 안에서 우리는 그렇게 할 것이지만 그 목적을 위해 우리 스스로 법을 만들지는 않을 것”이라고 말했다.

맘다니 시장은 후보 시절이던 지난해 NYT와 인터뷰에서 자신이 시장이 되면 뉴욕 경찰에 네타냐후 총리 체포를 명령하겠다고 밝힌 바 있다. 그러면서 가자지구 전쟁에서 네타냐후 총리가 벌인 반인도적 범죄와 관련해 ICC가 2024년 11월 발부한 체포 영장을 집행하는 것이라고 설명했다.

유엔 조사위원회도 가자 전쟁을 ‘집단학살’이라고 규정해 왔다. 매년 9월 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에는 각국 정상들이 참석하며, 네타냐후 총리 역시 여러 차례 뉴욕을 찾아왔다.

그러나 미국은 ICC 회원국이 아니고 ICC 권한도 인정하지 않는다. 도널드 트럼프 대통령은 ICC 해체를 주장하고 있다.

예일대 로스쿨 고홍주 교수는 NYT에 네타냐후 총리가 유엔 본부에 있는 동안 국가원수로서 면책 특권을 누리지만 뉴욕 시내를 이동할 때에는 법적 분쟁의 대상이 될 수 있다고 설명했다.

고 교수는 “진짜 문제는 네타냐후 총리가 그런 광경을 감수할 준비가 되어 있느냐는 것”이라며 “같은 질문이 맘다니 시장에게도 적용된다”고 지적했다.

네타냐후 총리도 최근 한 라디오 인터뷰에서 맘다니 시장의 체포 위협을 언급한 바 있다. 그는 “전혀 걱정하지 않는다”면서 맘다니 시장이 팔레스타인 무장 정파 하마스를 지지한다고 말했다.