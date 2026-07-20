리얼미터가 20일 발표한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13∼16일까지 전국 성인 2007명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트 내린 48.4%로 집계됐다.

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 오른 48.0%로, 긍정과 부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.2%포인트) 내인 0.4%포인트다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 3.6%였다.

리얼미터는 “주 초·중반에는 긍정 평가가 50% 초반대를 유지했다”면서도 “주 후반 금리 인상·증시 급락 등 경제 악재와 여권 내 보완수사권 갈등, 유시민 작가의 ‘필연적 실패’ 발언까지 겹치면서 핵심 지지층인 40대와 진보층이 주로 이탈하며 지지율이 상당 폭 하락해 전체 긍정 평가는 소폭 내림세로 마감했다”고 밝혔다.

지난 15∼16일 전국 성인 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.1%, 국민의힘이 40.0%로 조사됐다. 민주당은 지난 조사 대비 1.7%포인트 떨어졌고 국민의힘은 1.9%포인트 올랐다.

조국혁신당 지지율은 3.1%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.3%로 나타났다. 무당층은 8.5%로 기록됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%였다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.