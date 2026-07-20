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이 대통령 지지율 48.4%로 소폭 하락…민주당 43.1%·국민의힘 40.0%

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본문 요약

리얼미터가 20일 발표한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 4.0%였다.

정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%였다.

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이 대통령 지지율 48.4%로 소폭 하락…민주당 43.1%·국민의힘 40.0%

입력 2026.07.20 08:58

  • 박순봉 기자

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리얼미터가 20일 발표한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다.

이재명 대통령이 지난 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13∼16일까지 전국 성인 2007명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트 내린 48.4%로 집계됐다.

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 오른 48.0%로, 긍정과 부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.2%포인트) 내인 0.4%포인트다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 3.6%였다.

리얼미터는 “주 초·중반에는 긍정 평가가 50% 초반대를 유지했다”면서도 “주 후반 금리 인상·증시 급락 등 경제 악재와 여권 내 보완수사권 갈등, 유시민 작가의 ‘필연적 실패’ 발언까지 겹치면서 핵심 지지층인 40대와 진보층이 주로 이탈하며 지지율이 상당 폭 하락해 전체 긍정 평가는 소폭 내림세로 마감했다”고 밝혔다.

지난 15∼16일 전국 성인 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.1%, 국민의힘이 40.0%로 조사됐다. 민주당은 지난 조사 대비 1.7%포인트 떨어졌고 국민의힘은 1.9%포인트 올랐다.

조국혁신당 지지율은 3.1%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.3%로 나타났다. 무당층은 8.5%로 기록됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%였다. 더 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.

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