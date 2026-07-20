[속보]검경 합수본, ‘노태악 부부 해외출장’ 중앙선관위 압수수색

노태악 전 중앙선거관리위원장의 배우자 동반 해외 출장 의혹을 수사하는 ‘국민참정권 침해 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부’가 20일 중앙선거관리위원회를 압수수색하고 있다.

합수본은 이날 “노 전 위원장의 배우자 동반 해외 출장과 선관위 직원들의 외유성 해외 출장에 관한 업무상 횡령 등의 고발 사건과 관련해 중앙선관위에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다.

노태악 전 위원장은 재임 기간 3차례 배우자 동반 해외 출장을 다녀왔다. 2024년 11월 독일·에스토니아 7박9일 출장에 7194만원, 지난해 11월 덴마크·스웨덴 8박10일 출장에 9053만원이 들었다. 그러나 노 전 위원장의 해외 출장에 배우자가 동행했다는 내용은 그간 선관위가 외부에 공개한 보고서 등에는 명시되지 않았다.

노 전 위원장은 지난 1일 국회에서 열린 ‘국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 배우자의 해외 출장비와 관련해 “바로 국고에 반납하든지 적절한 방법으로 사회에 다시 환원하도록 하겠다”고 말했다.

노 전 위원장은 지난달 5일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 책임을 지겠다며 사퇴했다. 노 전 위원장은 대법관으로 선관위원장을 겸임했다.