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[속보]검경 합수본, ‘노태악 부부 해외출장’ 중앙선관위 압수수색

입력 2026.07.20 09:33

수정 2026.07.20 09:56

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노태악 선거관리위원장이 5일 경기 과천시 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5 권도현 기자

노태악 선거관리위원장이 5일 경기 과천시 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5 권도현 기자

노태악 전 중앙선거관리위원장의 배우자 동반 해외 출장 의혹을 수사하는 ‘국민참정권 침해 진상규명을 위한 검·경 합동수사본부’가 20일 중앙선거관리위원회를 압수수색하고 있다.

합수본은 이날 “노 전 위원장의 배우자 동반 해외 출장과 선관위 직원들의 외유성 해외 출장에 관한 업무상 횡령 등의 고발 사건과 관련해 중앙선관위에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다.

노태악 전 위원장은 재임 기간 3차례 배우자 동반 해외 출장을 다녀왔다. 2024년 11월 독일·에스토니아 7박9일 출장에 7194만원, 지난해 11월 덴마크·스웨덴 8박10일 출장에 9053만원이 들었다. 그러나 노 전 위원장의 해외 출장에 배우자가 동행했다는 내용은 그간 선관위가 외부에 공개한 보고서 등에는 명시되지 않았다.

노 전 위원장은 지난 1일 국회에서 열린 ‘국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 배우자의 해외 출장비와 관련해 “바로 국고에 반납하든지 적절한 방법으로 사회에 다시 환원하도록 하겠다”고 말했다.

노 전 위원장은 지난달 5일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 책임을 지겠다며 사퇴했다. 노 전 위원장은 대법관으로 선관위원장을 겸임했다.

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