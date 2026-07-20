제주, “육아기 10시 출근제 활용하세요”

주 35시간 이상 근로자 누구나 신청 기업에 근로자 1인당 월 30만원 최대 1년 지원

제주도가 ‘육아기 10시 출근제’의 지원요건을 완화하고 신청절차를 간소화했다.

20일 제주도에 따르면 육아기 10시 출근제는 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 근로자가 임금 감소 없이 하루 1시간 늦게 출근할 수 있도록 사업주에게 장려금을 지급하는 제도다.

기업에는 근로자 1인당 월 30만 원씩 최대 1년간 장려금을 지원한다. 이를 통해 근로자는 등교·등원 시간대 돌봄 공백을 메워 안정적으로 육아와 일을 병행할 수 있고, 기업은 우수 인력의 이탈을 예방할 수 있다.

도는 이번 제도 개선을 통해 이달부터 지원 요건을 완화했다. 기존에는 6개월 이상 근속한 근로자로 제한했던 대상을 주 35시간 이상 근무하는 근로자라면 근속기간과 관계없이 누구나 제도를 이용할 수 있도록 완화했다.

장려금 신청 때 필수로 제출했던 취업규칙 또는 단체협약 등 관련 규정 제출 의무를 권고사항으로 변경해 기업의 행정부담도 줄였다.

현재까지 8개 기업, 13명의 근로자가 이 제도를 활용하고 있다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “사업 참여를 희망하는 기업은 고용24 누리집(www.work24.go.kr) 또는 제주고용센터를 방문해 상담 후 신청하면 된다”고 밝혔다.