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10개 도시의 밤이 하나의 여행이 된다…‘대한민국 밤밤 페스타’ 개최

입력 2026.07.20 10:02

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문화·예술·축제 접목 체류형 야간관광 활성화

강유영 한국관광공사 지역관광육성팀장은 “대한민국 밤밤 페스타는 10개 야간관광 특화도시의 밤을 하나의 관광 브랜드로 연결하는 릴레이 프로젝트”라며 “부산에서 시작된 야간관광의 열기가 전국으로 이어져 관광객 체류시간 확대와 지역관광 소비 활성화에 기여할 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다.

강유영 한국관광공사 지역관광육성팀장은 “대한민국 밤밤 페스타는 10개 야간관광 특화도시의 밤을 하나의 관광 브랜드로 연결하는 릴레이 프로젝트”라며 “부산에서 시작된 야간관광의 열기가 전국으로 이어져 관광객 체류시간 확대와 지역관광 소비 활성화에 기여할 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 10월 10일까지 전국 10개 야간관광 특화도시에서 ‘2026 대한민국 밤밤 페스타 시즌2’를 릴레이 방식으로 개최한다고 밝혔다.

올해로 2회째를 맞는 ‘대한민국 밤밤 페스타’는 지역 문화·예술·축제와 야간관광 콘텐츠를 연계해 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역경제를 활성화하기 위한 전국 단위 야간관광 프로젝트다.

행사는 지난 18일 부산을 시작으로 통영(7월 25일), 강릉(8월 1일), 전주(9월 5일), 공주(9월 12일), 대전(9월 19일), 인천(10월 3일), 여수(10월 3일), 진주(10월 8일), 성주(10월 10일) 등에서 각 지역의 특색을 살린 야간 프로그램을 순차적으로 선보인다.

도시별 대표 관광자원과 연계한 프로그램도 마련된다. 통영에서는 디피랑과 음악분수를, 강릉에서는 안목해변과 오죽헌 야간개장을 연계한다. 전주는 대한민국 독서대전과 연화정도서관, 공주는 공산성과 제민천, 진주는 남강유등축제와 국립진주박물관을 연계해 지역의 대표 문화관광 콘텐츠를 야간관광과 접목했다.

또한 공사는 캔들라이트 콘서트, 밤밤여행도서관, 북토크 등 공통 프로그램을 운영해 관광객들이 야간 경관을 즐기며 휴식할 수 있는 공간을 제공할 예정이다. 이와 함께 시립미술관과 민간 전시시설의 야간 운영을 확대하고, 온라인 스탬프 투어와 지역 상권 연계 프로그램을 운영해 지역 소비 활성화를 지원한다.

도시별 세부 일정과 프로그램, 온라인 연계 이벤트는 한국관광공사 ‘대한민국 구석구석’ 누리집에서 확인할 수 있다.

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