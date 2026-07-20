태안군, ‘세일즈기획단’ 띄워 기업 유치 총력전 펼친다

내년 1월 전담조직 출범 추진 미래항공·드론산업 등 육성도

충남 태안군이 기업 투자유치와 전략사업 발굴을 전담할 ‘세일즈기획단’을 신설해 지역 성장동력 확보에 나선다.

태안군은 ‘주요업무 추진상황 보고회’를 열고 이같은 내용의 부서별 과제와 공약사업 추진 상황을 점검했다고 20일 밝혔다.

군은 8개 분야 93건의 공약사업에 대한 세부 실천계획을 마련해 공약평가단 심의 등을 거쳐 다음달 말까지 최종 확정·공개할 계획이다.

군은 조직진단 결과를 토대로 군민 중심의 조직개편안을 오는 11월까지 마련하고 내년 1월부터 개편된 조직체계를 시행할 방침이다. 국·도비 확보와 기업 투자유치, 대외협력, 전략사업 발굴 등을 담당할 세일즈기획단도 이달부터 태스크포스(TF) 형태로 운영한 뒤 내년 1월 정식 조직으로 출범시킬 예정이다.

미래 성장동력 확보를 위한 사업도 추진한다. 국방미래항공연구센터 조성을 통해 미래항공·드론 분야 연구·실증과 기업 유치 기반을 마련하고 태안~안성 고속도로 조기 추진에도 힘을 쏟을 계획이다.

군민 체감형 행정서비스 강화를 위해서는 복합민원의 초기 상담과 책임부서 연계를 담당하는 전문민원상담관제를 오는 9월 도입하고 보훈기념시설 조성과 보훈가족 지원, 노인돌봄서비스 확대 등 복지정책도 강화한다.

보고회에서는 지역 최대 현안인 태안화력 폐지 대응 방안도 다뤄졌다. 군은 화력발전소 폐지와 한국서부발전 본사 이전이 현실화될 경우 연간 260억원의 세수 감소와 9400여 명의 인구 유출이 발생할 것으로 보고 있다.

이에 따라 충남도와 민관 협의체 등과 공조해 발전5사 통합본사 태안 유치에 나서는 한편 화력폐지지역 지원 특별법 제정과 정의로운 전환 특구 지정, 태안화력 2호기 폐지 시기 연기 등을 정부와 국회에 건의할 방침이다.

이밖에도 만리포니아 해양레저관광 거점도시 조성, 치유관광 클러스터 유치, 태안지구 우수유출 저감시설 설치, 다목적 스포츠센터 및 학생수영장 건립 등 주요 사업 추진 상황도 함께 점검했다.