순천향대 창업동아리, 전국 학생창업대회서 최우수·우수상 동시 수상

‘대한민국 학생창업주간’ 참가 지역문제 해결·비즈니스모델 설계 역량 인정

순천향대는 창업동아리 학생들이 교육부와 한국연구재단이 주최한 전국 규모 창업교육 프로그램인 ‘제3회 2026 대한민국 학생창업주간’에서 최우수상과 우수상을 동시에 수상했다고 20일 밝혔다.

대한민국 학생창업주간은 초·중·고교 및 대학(원)생을 대상으로 권역 간 창업교육 격차를 해소하고 기업가정신을 확산하기 위해 마련된 국내 최대 규모의 학생 창업교육 프로그램이다.

올해 행사에는 전국에서 약 1000명의 학생이 참여해 13개 창업훈련 과정을 이수했다. 참가자들은 아이디어 발굴부터 고객 검증, 비즈니스 모델 설계, 사업계획서 작성과 발표까지 창업 전 과정을 실습하며 실전 경험을 쌓았다.

순천향대 학생들은 지역사회 문제 해결 아이디어를 발굴하는 ‘SCOUT LIFE’ 과정과 성공 비즈니스 모델을 분석해 새로운 사업모델을 설계하는 ‘리버스 BMC’ 과정에 참가했다.

SCOUT LIFE 과정에서는 새만금 지역 현안을 분석하고 이해관계자 인터뷰와 고객개발 기법을 활용해 공공문제 해결 방안을 제안했다. 리버스 BMC 과정에서는 국내외 성공 사례를 분석해 고객 중심의 비즈니스 모델을 설계하고 이를 사업계획서로 구체화하는 프로젝트를 수행했다.

팀별 멘토링과 발표 평가를 거친 결과, ‘귀여운 성이의 이야기’ 팀이 SCOUT LIFE 과정에서 최우수상을, ‘링커스’ 팀이 리버스 BMC 과정에서 우수상을 각각 수상했다.