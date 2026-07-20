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잡코리아 “반도체 업종 신입 채용 공고 47% 증가”

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본문 요약

올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고가 크게 증가한 것으로 나타났다.

20일 채용 플랫폼 잡코리아에 따르면, 올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고 수는 지난해 같은 기간에 비해 47% 증가한 것으로 나타났다.

신입과 경력을 포함한 반도체 업종 전체 채용 공고 수는 전년 동기 대비 약 20% 증가해 전체 업종 증가폭을 크게 웃돌았다.

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잡코리아 “반도체 업종 신입 채용 공고 47% 증가”

입력 2026.07.20 10:19

수정 2026.07.20 10:22

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  • 정대연 기자

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잡코리아 ‘올해 상반기 반도체 산업 신입 채용 공고 통계’. 잡코리아 제공

잡코리아 ‘올해 상반기 반도체 산업 신입 채용 공고 통계’. 잡코리아 제공

올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고가 크게 증가한 것으로 나타났다.

20일 채용 플랫폼 잡코리아에 따르면, 올해 상반기 반도체 업종 신입 채용 공고 수는 지난해 같은 기간에 비해 47% 증가한 것으로 나타났다. 신입과 경력을 포함한 반도체 업종 전체 채용 공고 수는 전년 동기 대비 약 20% 증가해 전체 업종 증가폭(14%)을 크게 웃돌았다.

올해 상반기 반도체 업종 전체 채용 공고 중 신입 비중은 12.2%였는데, 이는 최근 5년 중 가장 높은 비중이다. 경력직 중심이었던 반도체 업종 채용문이 신입직 지원을 준비하는 취업준비생들에게도 다소 넓어진 것으로 분석된다.

잡코리아는 “최근 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 대기업 채용이 활발히 이뤄지면서 관련 사업 전체 채용 공고 증가로 이어졌다”고 밝혔다. 잡코리아에 따르면 국내 반도체 기업뿐 아니라 엔비디아, 마이크론도 올해 상반기 채용 공고 수가 벌써 지난해 연간 공고 수의 약 1.5배에 도달했다.

구직자들의 반도체 업종 기업에 대한 관심도 높아지고 있다. 최근 채용을 진행한 SK하이닉스는 잡코리아 내 검색량이 지난해 대비 180% 늘었다. 채용 소식을 받기 위해 ‘관심기업’으로 등록한 경우도 주요 반도체 기업에서 모두 크게 늘었다.

잡코리아는 하반기 채용 기간을 앞두고 반도체, 2차전지 산업 직종 취업을 희망하는 구직자를 대상으로 한 하이테크 채용관을 운영하고 있다. 이곳에선 약 5000개 공고를 실시간으로 확인할 수 있다.

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