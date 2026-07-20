유효슈팅 ‘0’···스페인에 꽁꽁 묶인 아르헨, 메시의 ‘라스트 탱고’는 새드엔딩

북중미 월드컵 스페인에 0 대 1 완패 39세 메시, 역대 최고령 결승전 무대 통산 세 번째 결승···연속 우승 ‘불발’

리오넬 메시(39)의 마지막 월드컵이 준우승으로 끝났다.

메시가 이끈 아르헨티나는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에서 연장 접전 끝에 스페인에 0-1로 패했다.

2022년 카타르 월드컵에 이어 2회 연속 우승을 노렸던 아르헨티나는 스페인의 공세를 막아내지 못하고 정상 수성에 실패했다. 이번 대회가 자신의 마지막 월드컵이 될 가능성을 밝혀온 메시도 두 번째 우승컵을 들어 올리지 못했다.

메시는 이날 선발 출전해 개인 통산 세 번째 월드컵 결승 무대를 밟았다. 월드컵 결승전에 세 차례 출전한 역대 두 번째 선수가 됐으며, 39세로 결승전에 나선 역대 최고령 필드 플레이어 기록도 세웠다.

그러나 경기에서는 스페인의 압박과 수비에 막혀 뚜렷한 기회를 만들지 못했다. 아르헨티나는 전반과 후반 정규시간 동안 슈팅을 기록하지 못했고, 연장 후반이 돼서야 첫 슈팅을 시도했다.

스페인은 경기 초반부터 일방적으로 주도권을 잡았다. 경기의 첫 20개 슈팅을 모두 기록했고, 코너킥에서도 초반 10개 가운데 9개를 가져갔다. 아르헨티나 골키퍼 에밀리아노 마르티네스가 월드컵 결승전 최다인 12차례 선방을 기록하며 버텼지만 끝내 실점을 막지 못했다.

승부는 연장 후반 1분에 갈렸다. 교체 투입된 페란 토레스가 페널티지역 안에서 튀어 오른 공을 왼발로 마무리해 골문 상단을 뚫었다. 토레스의 이번 대회 첫 골이 결승골이 됐다.

아르헨티나는 연장 후반 종료를 앞두고 동점골을 노렸다. 메시가 경기 종료 약 4분 전 올린 코너킥이 줄리아노 시메오네에게 연결됐지만, 시메오네의 슈팅은 골대를 넘어갔다.

아르헨티나는 연장 후반 추가시간 엔소 페르난데스가 두 번째 경고를 받아 퇴장당하면서 수적 열세까지 떠안았다. 이후 추가 득점 없이 경기가 끝났고, 아르헨티나 선수들은 그라운드에 주저앉았다.

스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 통산 두 번째 월드컵 우승을 차지했다. 2023년 여자 월드컵에서도 정상에 오른 스페인은 남녀 월드컵 우승컵을 동시에 보유한 최초의 국가가 됐다.

스페인은 이번 대회 8경기에서 단 1골만 허용해 월드컵 우승팀 최소 실점 기록도 세웠다. 최근 A매치 무패 기록도 38경기(29승 9무)로 늘리며 유럽 국가 최장 기록을 경신했다.

루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독은 65세로 월드컵 우승을 이끈 역대 최고령 감독이 됐다.

반면 메시는 자신의 마지막이 될 가능성이 큰 월드컵 결승전에서 패배를 받아들여야 했다. 2022년 대회에서 첫 월드컵 우승을 차지했던 메시는 두 대회 연속 정상에 도전했지만 스페인의 벽을 넘지 못했다.