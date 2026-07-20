조성만 열사 삶, 고향 전북서 음악극으로 무대 오른다

내달 8일 전북대서 추모 음악극 공연···시민 1000인 추진위원 모집

1988년 서울 명동성당에서 한반도 평화와 통일을 촉구하며 산화한 조성만 통일열사의 삶을 다룬 음악극이 고향 전북에서 무대에 오른다.

(사)전북민주화운동기념사업회와 ‘조성만통일열사음악극’ 추진위원회는 다음 달 8일 오후 7시 전북대 삼성문화회관 대공연장에서 음악극<한 청년의 마지막 편지-그렇게 통일의 문을 두드렸다>를 공연한다고 20일 밝혔다. 지난해 선보인 ‘5·18 최초 희생자 이세종 열사 음악극’에 이어 전북에서 두 번째로 제작되는 민족민주열사 추모 음악극이다.

작품은 조 열사의 생애를 재현하는 데 머물지 않고 그의 죽음이 오늘의 사회에 던지는 질문과 공동체의 책임을 무대 위에 풀어낸다. 류경호 연출, 김저운 극작·작사, 이형로 작곡 등 지역 중견 예술인들이 제작에 참여했다. 조상익 지휘자가 이끄는 룩스필하모닉오케스트라와 빛소리합창단이 협연한다. 영상 연출을 접목해 공연의 입체감과 몰입도를 높일 예정이다.

1964년 전북 김제에서 태어난 조 열사는 전주 해성고를 졸업한 뒤 1984년 서울대 화학과에 입학했다. 고교 시절 5·18 광주민주화운동을 겪으며 사회 모순에 눈을 뜬 그는 군 제대 후 명동성당 청년단체연합회 산하 가톨릭민속연구회 회장으로 활동했다.

스물넷이던 1988년 5월 15일 조 열사는 명동성당 교육관 옥상에서 ‘남북 공동올림픽 개최’, ‘양심수 석방’, ‘주한미군 철수’를 촉구하는 유서를 뿌린 뒤 할복해 투신했다. 그는 2001년 민주화운동 유공자로 인정받았고, 2021년에는 국민훈장 모란장이 추서됐다.

공연은 시민 참여로 마련된다. 추진위원회는 무대 제작비 마련을 위해 오는 31일까지 ‘1000인의 추진위원’을 모집한다. 공연은 전북도와 전북교육청, 전북도의회, 전주시, 전북대가 후원한다.

이두엽 추진위원장은 “조성만 열사의 삶을 통해 전북의 민주주의 역사를 되새기고 평화와 통일의 가치를 다음 세대와 함께 나누는 계기가 되길 바란다”며 “도민들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.