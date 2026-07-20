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경기도 행정 복합시설 ‘경기융합타운’, 15년 만에 조성 완료

입력 2026.07.20 10:29

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경기융합타운 전경. 경기도 제공

경기융합타운 전경. 경기도 제공

경기도의 행정 복합시설인 경기융합타운 조성이 15년만에 완료됐다.

경기도는 지난 10일 경기정원 개방을 끝으로 경기융합타운 조성이 완료됐다고 20일 밝혔다. 2011년 설계용역 착수 이후 약 15년에 걸친 노력 끝에 대규모 융합타운 조성공사가 마무리 된 것이다.

경기융합타운에는 경기도청·도의회, 경기도교육청, 한국은행 경기본부, 경기주택도시공사, 경기신용보증재단, 경기도서관, 이의119안전센터 7개 기관이 모여있다. 상주 근무 인권은 5000명이다.

당초 이곳은 경기도청과 경기도의회 신청사 건립만을 목적으로 추진됐다. 그러나 다양한 행정·업무 기관을 한곳에 모아 도민들에게 통합 행정 서비스를 제공하자는 취지에 따라, 지난 2016년 경기주택도시공사, 한국은행 경기본부 등 여러 유관 기관이 함께 입주하는 현재의 …융·복합 타운… 형태로 개발 방향이 전환됐다.

경기도청과 도의회가 2021년 10월, 경기도교육청과 이의119안전센터는 2023년 4월, 경기도서관 2025년 2월 등 공공·행정청사 건립이 차례로 완료됐다.

여기에 한국은행 경기본부, 경기주택도시공사(GH) 사옥 및 복합시설관, 경기신용보증재단 등 주요 공공·정책 기관에 이어 민간 부문인 주상복합시설까지 차례대로 문을 열었다.

경기융합타운은 기관들이 한곳에 모여 부서 간 이동시간 단축, 공동 정책 추진을 위한 대면 협의 상시화 등 정책 협업을 가능하게 하는 효과를 얻고 있다. 이용자들도 한 번의 방문으로 행정과 지식, 문화 서비스를 한 번에 해결할 수 있다.

박재영 경기도건설본부장은 “단순히 기관들이 모여 있는 행정타운을 넘어, 도민 누구나 찾아와 문화를 즐기고 소통하는 경기도 최고의 열린 랜드마크 공간이 되도록 하겠다”고 말했다.

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