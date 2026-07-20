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한 달 새 해삼 1t 넘게 싹쓸이…양식장 턴 조직범죄 일당 송치

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본문 요약

충남 서해안 일대 양식장에서 해삼을 조직적으로 불법 포획해 유통한 일당이 검찰에 넘겨졌다.

특히 범행 직후 도주한 잠수부 2명을 추적해 긴급체포하고 객관적 증거와 관련자 진술을 토대로 역할 분담과 공모 관계를 입증했다고 해경은 설명했다.

보령해양경찰서 관계자는 "양식장 수산자원을 노린 조직적 불법 포획·유통은 어업인의 생계를 위협하는 중대한 범죄"라며 "유관기관과 협조하고 과학수사 기법을 활용해 조직적 불법조업과 유통행위를 끝까지 추적·검거하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한 달 새 해삼 1t 넘게 싹쓸이…양식장 턴 조직범죄 일당 송치

입력 2026.07.20 10:36

수정 2026.07.20 11:17

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  • 강정의 기자

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서해안 양식장서 불법 포획·유통한 8명 적발

1600만원 상당···도주 잠수부 2명 긴급체포

보령해양경찰서 전경. 보령해경 제공

보령해양경찰서 전경. 보령해경 제공

충남 서해안 일대 양식장에서 해삼을 조직적으로 불법 포획해 유통한 일당이 검찰에 넘겨졌다.

보령해양경찰서는 수산업법 위반 혐의로 일당 8명을 검거해 주범 A씨를 구속 송치하고 공범 7명을 불구속 송치했다고 20일 밝혔다.

이들은 지난 4월 한 달간 선박과 잠수부를 동원해 서해안 일대 양식장에서 여러 차례에 걸쳐 해삼 1078㎏(시가 1600만원 상당)을 불법 포획한 뒤 보관·유통한 혐의를 받는다.

수사 결과 주범인 A씨는 범행 장소를 물색하고 인력을 모집하는 등 범행 전반을 총괄한 것으로 조사됐다. 공범들은 잠수 작업, 단속 감시, 선박 및 공기통 제공, 포획물 보관과 매수 알선 등 역할을 나눠 조직적으로 범행에 가담한 것으로 확인됐다.

해경은 군 감시자료와 어선 운항기록, 폐쇄회로(CC)TV 영상, 계좌 추적, 통신자료 등을 종합 분석해 공모 관계를 규명했다. 또 수사 과정에서 당초 확인되지 않았던 공범들을 추가로 특정해 조직 전체를 밝혀냈다.

특히 범행 직후 도주한 잠수부 2명을 추적해 긴급체포하고 객관적 증거와 관련자 진술을 토대로 역할 분담과 공모 관계를 입증했다고 해경은 설명했다.

보령해양경찰서 관계자는 “양식장 수산자원을 노린 조직적 불법 포획·유통은 어업인의 생계를 위협하는 중대한 범죄”라며 “유관기관과 협조하고 과학수사 기법을 활용해 조직적 불법조업과 유통행위를 끝까지 추적·검거하겠다”고 말했다.

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