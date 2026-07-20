한국서 처음 열린 세계유산위원회···‘협력’ 강조한 ‘부산 선언’ 주목

한국에서 처음 열리는 유네스코 세계유산위원회가 20일부터 세계유산 등재와 보존·관리를 위한 본격적인 논의에 돌입한다.

유네스코와 국가유산청에 따르면 제48차 세계유산위원회는 이날 오전 10시 부산 벡스코(BEXCO) 제1전시장에서 본회의를 시작한다. 155개국 대표단을 비롯해 약 3000명이 참가 의사를 밝혔다.

2017~2019년 한국인 최초로 유네스코 집행이사회 의장을 지낸 이병현 전 주유네스코대한민국대표부 대사가 위원회 의장을 맡아 논의를 주재한다. 위원회는 올해 회의에서 다룰 주요 의제와 일정을 정한 뒤, 지난해 프랑스 파리에서 열린 제47차 위원회 결과에 대한 보고를 듣는다.

세계유산센터와 관련 자문기구 활동 상황 등도 점검한다. 이날 회의에서는 이번 세계유산위원회 핵심 메시지를 담은 국제 선언문인 ‘부산 선언(Busan Declaration)’을 채택한다. 한국이 주도하는 ‘부산 선언’은 세계유산의 5가지 전략 목표인 ‘5C’에 더해 협력(Collaboration)을 강조하는 ‘6C’를 제안한다.

전쟁과 기후변화 등으로 심각한 위협에 직면한 세계유산이 있는 상황에서, 과거 수몰 위기에 있던 이집트 아부심벨 신전을 보존하기 위해 각국이 뜻을 모았던 것처럼 국제사회의 연대와 협력이 필요하다는 취지를 담고 있다.

허민 국가유산청장은 개최국 대표 개회사를 통해 “이번 위원회의 엠블럼인 종묘의 지붕처럼, 전 세계인을 한 지붕 아래 모아 글로벌 위기에 대응하여 세계유산협약이 나아갈 방향을 함께 고민하는 협력의 장이 되길 바란다”고 밝혔다.

이날 오전부터 29일까지 벡스코 제1전시장 안팎에선 한국의 국가유산을 소개하는 ‘대한민국관(K-Heritage House)’도 운영된다. 대한민국관 개관 행사는 경복궁 밖에서 처음 재현되는 수문장 교대의식으로 시작됐다. 궁궐 수문장의 복식과 의례를 그대로 재현한 수문장들이 취타대와 함께 대한민국관으로 이동한 뒤, 허 청장이 큰 북(대고)을 힘차게 울리자 “문을 열어라!”라는 구호와 함께 수문장들이 방패를 걷으며 문을 여는 퍼포먼스를 선보였다.

대한민국관은 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다. 주요 전시관을 둘러보는 전문 해설 프로그램이 하루 두 차례(오전 10시30분, 오후 3시30분) 운영되며, 국가무형유산 전통기술 공개행사와 공연 등도 풍성하게 펼쳐진다.