“복지카드 안 챙겨도 된다”…‘서울온’ 앱으로 공공시설 이용료 감면

앞으로 서울시 공공시설을 이용할 때 장애인등록증이나 국가유공자증, 각종 복지 증명서를 따로 챙기지 않아도 모바일 자격확인을 거쳐 이용료를 감면받을 수 있게 된다.

서울시는 21일부터 모바일 행정 서비스 플랫폼인 ‘서울온’ 애플리케이션을 통해 ‘복지분야 모바일 자격확인 서비스’를 시작한다고 20일 밝혔다. 이용자는 증명서를 발급받거나 복지카드를 휴대해야 하는 번거로움이 줄고, 공공시설에선 확인 절차가 간소화돼 현장 대기시간도 단축될 것으로 시는 기대했다.

지금까지는 행정기관이 이미 보유한 정보인데도 시민은 복지카드나 각종 증명서를 반복적으로 제시해야만 이용료 감면을 받을 수 있었다. 서울시는 ‘행정정보 공동이용’을 활용해 서울온에서 복지 자격을 바로 확인할 수 있는 서비스를 구축했다. 이용자는 한 번 자격확인을 마치면 90일 동안 해당 화면만 제시해도 주요 공공시설에서 감면 혜택을 받을 수 있다. 서비스 신뢰성 확보를 위해 90일에 한 번씩 인증을 받도록 했다.

서비스 대상은 장애인·국가유공자·한부모가족·기초생활수급자·차상위계층·65세 이상 어르신 등 6개 복지 대상이다. 서울시는 “서울시민 3명 중 1명이 서비스 대상”이라고 전했다. 주요 이용시설은 서울대공원·서울식물원·서울시 공영주차장·세종문화회관·한강공원 등이다.

서울는 이번 서비스 개시에 맞춰 서울온 메인 화면을 전면 개편했다. 디지털증서 발급 현황을 한눈에 확인할 수 있는 관리 기능을 추가하고, 자치구에서도 서울온을 활용한 디지털증서 발급이 가능하도록 서비스를 확대했다.

21일부터 다음달 20일까지 서울온 이용 활성화를 위한 시민 참여 이벤트도 진행한다. 참여자에게는 추첨을 통해 모바일 상품권과 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.

정영준 서울시 디지털도시국장은 “좋은 디지털 행정은 새로운 서비스를 만드는 것이 아니라 시민이 불편을 느끼는 관행을 바꾸는 것”이라며 “서울온을 중심으로 생활밀착형 디지털 행정을 지속 확대하겠다”고 말했다.